الخارجية الفلسطينية تشكر الأردن على زيادة أعداد المسافرين الفلسطينيين إليها

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أن السلطات الأردنية المختصة قررت زيادة عدد المسافرين الفلسطينيين إلى المملكة الأردنية الهاشمية، إلى ألف مسافر يوميا من حملة شهادة التطعيم، عبر المنصة البرية.وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم السبت، إنه تم اعتماد زيادة أعداد المسافرين على المنصة العادية المخصصة لمن لا يحملون شهادة التطعيم ليصبح 2000 مسافر يوميا، وذلك استكمالا للزيادة التي اعتمدت خلال فترة الأعياد السابقة، والتي وصلت إلى 1500 مسافر، مشيرة إلى أن ذلك كله مرتبط بضرورة إجراء فحص (PCR) بشكل مسبق لجميع المسافرين على كلتا المنصتين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأوضحت الخارجية انها ستتخذ إجراءات بحق المسافرين ممن يسجلون على المنصة ويحصلون على الـQR Code ولا يسافرون، لأنهم يأخذون حق غيرهم بالسفر، ويضربون مصداقية عملنا من أجل زيادة أعداد المسافرين.ودعت جميع المواطنين الراغبين بالسفر الى المملكة الأردنية الهاشمية، وفي ظل الزيادة الحالية في الاعداد، إلى أن يسجلوا بأنفسهم على المنصة.وجددت "الخارجية" شكرها للأردن الشقيق، ملكا وحكومة وشعبا، على هذا القرار الأخوي وعلى جميع الجهود الصادقة التي تبذلها المملكة وسلطاتها المختصة لتسهيل سفر وحركة المواطنين الفلسطينيين، خاصة في ظل التقييدات التي تفرضها جائحة "كورونا".