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شؤون فلسطينية

البريم: اذا لم يكن هناك اختراق بالحصار فإن المقاومة ستبدأ ببرنامج للضغط على الاحتلال

البريم: اذا لم يكن هناك اختراق بالحصار فإن المقاومة ستبدأ ببرنامج للضغط على الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أكد محمد البريم، مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة الشعبية، أنه اذا لم يذعن الاحتلال لمطالع المقاومة الفلسطينية، فهناك أدوات ستجبره على انتزاع حقوق الفلسطينيين.

وقال البريم، في تصريحات لقناة (الأقصى) الفضائية، مساء اليوم السبت: "إذا لم يكن هناك اختراق في الحصار على قطاع غزة، فإن المقاومة ستبدأ برنامجًا تدريجيا للضغط على الاحتلال".

وأضاف مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة الشعبية: "ما لم يأخذه الاحتلال في المعركة لن يأخذه بالسياسة، وسيدفع العدو ثمنًا باهظًا".

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