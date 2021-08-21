الهندي: لن نصبر على حصار غزة واذا فرضت الحرب فنحن قادرون على نيل النصر

رام الله - دنيا الوطنأكد سهيل الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، أن رسالة المهرجان الوطني الذي انطلق اليوم السبت، شرقي مدينة غزة، واضحة بأن غزة وشعبها مع الأقصى والضفة، وان الجميع لن ينسى الاسرى والأقصى.وقال الهندي في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى): "نحن على التحام تام مع أهلنا، ولن نصبر على حصار غزة التي تعاني من الجوع والألم".وأضاف الهندي: "ماضون بكل قوتنا وامكانياتنا لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني ونستمد من ذكرى حريق الأقصى معاني تحقيق النصر وتحرير الوطن قريبا بإذن الله".وفي السياق، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن حكومة الاحتلال قائمة على التناقضات، وهي فاشلة ولن يسمح لها بابتزاز الشعب الفلسطيني.وقال: "نعرف كيف نتعامل مع أي حكومة صهيونية، ونواجه تعنتها والاستمرار بجرائمها وسنقاوم بكل وسائلنا، وإذا فرضت علينا المواجهة نحن قادرون على نيل النصر وهزيمة العدو الصهيوني".