احياءً لذكرى احراق الأقصى.. بدء توافد الجماهير لمخيم ملكة شرقي غزة للمشاركة بالمهرجان الوطني

رام الله - دنيا الوطنبدأ الجماهير الفلسطينية، بعد عصر اليوم السبت، بالتوافد الى ساحة المهرجان الوطني، والذي يقام في مخيم ملكة شرقي مدينة غزة، إحياءً لذكرى حريق الأقصى ورفضاً للحصار الإسرائيلي.وأكد فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة (حماس)، أن هذا المهرجان المركزي شرقي غزة، هو رسالة للاحتلال الإسرائيلي، بأن المعركة مفتوحة ولن يتم القبول بتهويد المسجد الأقصى واستمرار حصار غزة.وكانت القوى الوطنية والإسلامية، قد أكدت في بيان لها، عن تنظيم مجموعة من الفعاليات الشعبية ردا على استمرار إجراءات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.بدورها، أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن فرقة غزة التابعة لجيش الاحتلال، قرروا رفع مستوى التأهب؛ خشية اندلاع أحداث قرب السياج الحدودي مع قطاع غزة، تزامنا مع يوم الغضب الذي دعت اليه الفصائل الفلسطينية اليوم السبت.