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لبنان تقدم شكوى للأمم المتحدة ضد إسرائيل

لبنان تقدم شكوى للأمم المتحدة ضد إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان لها، اليوم السبت: "إن لبنان قدمت شكوى للأمم المتحدة ضد إسرائيل"، وفق ما أوردته قناة (i24 news) الإسرائيلية.

وأوضحت الخارجية اللبنانية، أن لبنان قدمت الشكوى بسبب "الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية على سيادتها، عقب تحليق طائرات حربية إسرائيلية على ارتفاع منخفض وعبور عدة صواريخ في أجواء مناطق لبنانية"، كما طالبت الوزارة "بضرورة ردع إسرائيل عن القيام بهذه الخروق مجددًا".

من جهتها أدانت وزارة الدفاع اللبنانية "إطلاق إسرائيل صواريخ من الأجواء اللبنانية بشكل فاضح واستهداف مواقع في سوريا على ارتفاع منخفض"، وقالت: إن "ما حدث شكل حالة هلع لدى المواطنين اللبنانيين، وتهديدا مباشرا وخطيرا لحركة الملاحة اللبنانية وسلامة الطيران المدني لانتهاكها الأجواء المحاذية لمطار بيروت".

وفي وقت سابق أمس الجمعة، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، في بيان: إن "استمرار إسرائيل بانتهاك سيادة لبنان يشكل تهديدًا مباشرًا للقرار الأممي 1701".

وشهدت مناطق لبنانية عدة، مساء الخميس، تحليقًا لطائرات حربية على ارتفاع منخفض وعبور عدة صواريخ في أجوائها، ما سبب حالة هلع بين سكان تلك المناطق.

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