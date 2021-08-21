الكيلة: سأستمر في عطائي لشعبنا العظيم وسأبقى أينما حللت مساندة للفقراء والمحتاجين

وجهت وزيرة الصحة، د.مي الكيلة، اليوم السبت، رسالة، قبل أيام من تعديل وزاري مرتقب، من المقرر أن يجرى على حكومة رئيس الوزراء، د.محمد اشتية.









وأضافت: "أعاهدكم بأنني سأستمر في عطائي لشعبنا العظيم وسأبقى أينما حللت مساندة للفقراء والمحتاجين تحياتي بإجلال لكل منكم".





ووفق مصادر في حركة فتح، فإن د. سعيد سراحنة، سيتولى حقيبة الصحة، خلفاً لـ "الكيلة".





رام الله - دنيا الوطنوقالت عبر حسابها على (فيسبوك): "الأخوة والأصدقاء والزملاء أشكر كل باسمه/ها لكلماتكم الطيبة والتي لامست وجداني وقلبي".