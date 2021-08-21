شؤون فلسطينية

الكيلة: سأستمر في عطائي لشعبنا العظيم وسأبقى أينما حللت مساندة للفقراء والمحتاجين

الكيلة: سأستمر في عطائي لشعبنا العظيم وسأبقى أينما حللت مساندة للفقراء والمحتاجين
وزيرة الصحة مي الكيلة
رام الله - دنيا الوطن
وجهت وزيرة الصحة، د.مي الكيلة، اليوم السبت، رسالة، قبل أيام من تعديل وزاري مرتقب، من المقرر أن يجرى على حكومة رئيس الوزراء، د.محمد اشتية.

وقالت عبر حسابها على (فيسبوك): "الأخوة والأصدقاء والزملاء أشكر كل باسمه/ها لكلماتكم الطيبة والتي لامست وجداني وقلبي".

وأضافت: "أعاهدكم بأنني سأستمر في عطائي لشعبنا العظيم وسأبقى أينما حللت مساندة للفقراء والمحتاجين تحياتي بإجلال لكل منكم".

ووفق مصادر في حركة فتح، فإن د. سعيد سراحنة، سيتولى حقيبة الصحة، خلفاً لـ "الكيلة".

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