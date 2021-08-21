لبنان: 4 ملايين شخص معرضون لنقص حاد بإمدادات مياه الشرب

رام الله - دنيا الوطنحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، السبت، من خطر نقص حاد في إمدادات المياه الصالحة للشرب في لبنان.جاء ذلك في بيان للمديرة التنفيذية لمنظمة "يونيسف" هنرييتا فور، أوردته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.وقالت فور: "4 ملايين شخص في لبنان، معظمهم من الأطفال، من المحتمل أن يتعرضوا لنقص حاد في إمدادات المياه الصالحة للشرب خلال الأيام المقبلة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة".وذكّرت أن "اليونيسف حذرت خلال يوليو/تموز الماضي من احتمال عدم حصول أكثر من 71 بالمئة من سكان لبنان على المياه خلال فصل الصيف".وأضافت: "تعرضت المياه والصرف الصحي وشبكات الطاقة والرعاية الصحية في لبنان لضغوط هائلة (..) ما يعرض الأرواح للخطر".وتابعت: "لبنان قد يشهد زيادة في الأمراض المنقولة عبر المياه"، داعية إلى الاستعادة العاجلة لإمدادات الطاقة، لاستمرار تشغيل خدمات المياه في البلاد.وأكدت أن "التشكيل العاجل لحكومة جديدة مع التزامات واضحة بالإصلاح، أمر بالغ الأهمية لمعالجة الأزمة الحالية"، حسب البيان ذاته.