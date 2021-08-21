شؤون فلسطينية

وزير الاقتصاد الوطني يفتتح معرض فلسطين الغذائي في مدينة الخليل

وزير الاقتصاد الوطني يفتتح معرض فلسطين الغذائي في مدينة الخليل
رام الله - دنيا الوطن
افتتح وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم السبت،
معرض فلسطين الغذائي 2021، بنسخته الثالثة في مدينة الخليل، بمشاركة أكثر من 60 شركة ومصنع من مختلف الصناعات الغذائية.

وتنظم شركة هييرون اكسبو لتنظيم واستضافة المعارض "بالشراكة مع نقابة اصحاب شركات ومحلات تجارة المواد الغذائية، المعرض على مدار ثلاثة أيام وفق الاجراءات الصحية المتبعة في مواجهة فيروس كورونا، حيث يعد المعرض فرصة
للمستهلكين والمصنعين والمنتجين والمستوردين والتجار للاطلاع على جودة الصناعة الوطنية وقدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي.

وعبر الوزير عن فخره لما وصلت إليه المنتجات الوطنية من قدرة تنافسية وجودة عالية وحرص الشركات على توظيف احدث التكنولوجيا في عمليات الانتاج والتنوع بما يلبي احتياج المستهلك.

ودعا الوزير المواطنين على ان يكون المنتج الوطني خياره الاول نظرا لجودته والقيمة الاقتصادية في خلق فرص العمل وتوسيع القاعدة الانتاجية.

وبين الوزير ان هذا الحدث الاقتصادي مهم في تعريف المواطنين بالمنتجات الوطني والترويج على الصعيدين المحلي ولدولي و يأتي انسجاما مع خطة الوزارة في الترويج للمنتجات الوطني.

واقرت الحكومة الفلسطينية الأول من نوفمبر من كل عام يوماً وطنياً لتشجيع المنتجات الوطنية تطبيقاً لإستراتيجيتها في تعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وبما يشجع على الانفكاك الاقتصادي التدريجي مع الاحتلال الإسرائيلي.

ويعمل في صناعة المنتجات الغذائية *3371 منشأة صناعية تشغل 22988 عامل وتنتج ما يقارب من 955.2 مليون دولار سنوياً وهي تشكل 15.9% من إجمالي القيمة المضافة للقطاع الصناعي الفلسطيني، والذي تبلغ المساهمة الاجمالية لقطاع
الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي 13%.

وافتتحت المختبرات الوطنية للفحص والمعايرة التابعة لمؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبما يعزّز القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني، كما أنها ستلبّي حاجات المستهلك، ولدى المؤسسة نحو 4500 مواصفة و78 تعليما فنيا إلزاميا، وتقوم بمعايرة ما يقارب على 5000 جهاز سنوياً، بالإضافة إلى منح 1800 شهادة سنوياً، من شهادات المطابقة والجودة والإشراف والحلال.




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