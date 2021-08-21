شؤون فلسطينية

فلسطين: الكشف عن وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: الكشف عن وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل ثلاث وفيات، و862 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و144 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن حالات الوفاة الجديدة سجلت على النحو التالي: سلفيت (1)، قطاع غزة (2).

وأضافت ان الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم (73)، سلفيت (15)، نابلس (146)، قلقيلية (20)، جنين (29)، طوباس (7)، رام الله والبيرة (33)، بيت لحم (6)، أريحا والأغوار (1)، الخليل (2)، قطاع غزة (530)، لافتة إلى أنه تم إجراء 4169 فحصا.

وتابعت الكيلة ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم (12)، سلفيت (1)، نابلس (25)، قلقيلية (3)، جنين (28)، طوباس (59)، رام الله والبيرة (109)، بيت لحم (3)، الخليل (2)، قطاع غزة (55).

وذكرت أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 96.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 30 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 87 مصابا، بينهم 6 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 693,977، بينهم 436,668 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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