عربي

من بعض الدول والمنظمات.. العاهل المغربي يندد بـ"هجمات مدروسة" على المملكة

رام الله - دنيا الوطن
قال العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إن المملكة "تتعرض لهجمات مدروسة في الفترة الأخيرة من طرف بعض الدول والمنظمات المعروفة بعدائها لبلدنا".

وتابع: أن "المغرب يتعرض على غرار بعض دول اتحاد المغرب العربي، لعملية عدوانية مقصودة" من قبل "أعداء وحدتنا الترابية" الذين "ينطلقون من مواقف جاهزة ومتجاوزة ولا يريدون أن يبقى المغرب حرا، قويا ومؤثرا".

وأضاف  في خطاب وجهه إلى الأمة في الذكرى الثامنة والستين لثورة الملك والشعب أنه "يوجد قليل من الدول، خاصة الأوروبية، التي تُعد للأسف من الشركاء التقليديين، تخاف على مصالحها الاقتصادية وعلى أسواقها ومراكز نفوذها بالمنطقة المغاربية"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وكان تحقيق نشرته في الآونة الأخيرة 17 وسيلة إعلامية دولية قد أظهر أن برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية سمح بالتجسس على ما لا يقل عن 180 صحافيا و600 شخصية سياسية و85 ناشطا حقوقيا و65 صاحب شركة في دول عدة.

ودافعت الحكومة المغربية عن نفسها، نافية امتلاك "برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة اتصال".

وكذبت الحكومة المغربية ما وصفتها "بالادعاءات الزائفة" حول استخدام أجهزتها الأمنية برنامج "بيغاسوس" للتجسس.

وتابع: الملك محمد السادس إنهم "يريدون أن نصبح مثلهم من خلال خلق مبررات لا أساس لها من الصحة واتهام مؤسساتنا الوطنية، بعدم احترام الحقوق والحريات لتشويه سمعتها، ومحاولة المس بما تتميز به من هيبة ووقار".

 وأشار إلى أنهم "لا يريدون أن يفهموا أن قواعد التعامل تغيرت وأن دولنا قادرة على تدبير أمورها واستثمار مواردها وطاقاتها، لصالح شعوبنا. لذا تم تجنيد كل الوسائل الممكنة، الشرعية وغير الشرعية وتوزيع الأدوار واستعمال وسائل تأثير ضخمة، لتوريط المغرب، في مشاكل وخلافات مع بعض الدول".

وعبر الملك عن الأمل في "إقامة علاقات قوية، بناءة ومتوازنة، خاصة مع دول الجوار"، متحدثا خصوصا عن إسبانيا وفرنسا.

أخبار ذات صلة

أزمات لبنان تتصاعد.. هل تشهد حلاً قريباً؟

أزمات لبنان تتصاعد.. هل تشهد حلاً قريباً؟

لبنان: 4 ملايين شخص معرضون لنقص حاد بإمدادات مياه الشرب

لبنان: 4 ملايين شخص معرضون لنقص حاد بإمدادات مياه الشرب

الرئيس التونسي يعفي الكاتب العام لهيئة مكافحة الفساد من منصبه

الرئيس التونسي يعفي الكاتب العام لهيئة مكافحة الفساد من منصبه

العاهل المغربي يبعث رسالة إلى الرئيس الإسرائيلي

العاهل المغربي يبعث رسالة إلى الرئيس الإسرائيلي

سوريا تطالب مجلس الأمن بوقف العدوان الإسرائيلي على أراضيها

سوريا تطالب مجلس الأمن بوقف العدوان الإسرائيلي على أراضيها

صاروخ سوري يلاحق مقاتلة إسرائيلية حتى البحر الميت

صاروخ سوري يلاحق مقاتلة إسرائيلية حتى البحر الميت

شاهد: قصف إسرائيلي بمحيط دمشق والدفاعات الجوية السورية تتصدى له

شاهد: قصف إسرائيلي بمحيط دمشق والدفاعات الجوية السورية تتصدى له

الرئيس التونسي: سنعلن الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة

الرئيس التونسي: سنعلن الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزير الاقتصاد الوطني يفتتح معرض فلسطين الغذائي في مدينة الخليل

وزير الاقتصاد الوطني يفتتح معرض فلسطين الغذائي في مدينة الخليل

رئيس بلدية الخليل يطلع وفداً من مؤسسة GIZ الألمانية على انتهاكات الاحتلال بالإبراهيمي

رئيس بلدية الخليل يطلع وفداً من مؤسسة GIZ الألمانية على انتهاكات الاحتلال بالإبراهيمي

الشرطة تضبط قطعتي سلاح ناري استخدمتا في شجار في جنين

الشرطة تضبط قطعتي سلاح ناري استخدمتا في شجار في جنين

&#34;العربية الفلسطينية&#34; بذكرى إحراق الأقصى: نجدد التأكيد ان شعبنا سيواصل النضال

"العربية الفلسطينية" بذكرى إحراق الأقصى: نجدد التأكيد ان شعبنا سيواصل النضال

قيادي بـ (حزب الشعب): نرفض الخطة الأميركية الجديدة للتسوية وحقوقنا غير قابلة للمساومة

قيادي بـ (حزب الشعب): نرفض الخطة الأميركية الجديدة للتسوية وحقوقنا غير قابلة للمساومة

&#34;الخارجية&#34; تطالب بتنفيذ القرارات العربية والإسلامية والأممية الخاصة بالقدس ومقدساتها

"الخارجية" تطالب بتنفيذ القرارات العربية والإسلامية والأممية الخاصة بالقدس ومقدساتها

إصابة فريق هيئة تسوية الاراضي بالاختناق في اعتداء للاحتلال جنوب الخليل

إصابة فريق هيئة تسوية الاراضي بالاختناق في اعتداء للاحتلال جنوب الخليل

بذكرى إحراق الأقصى .. &#34;الديمقراطية&#34; تدعو لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني

بذكرى إحراق الأقصى .. "الديمقراطية" تدعو لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني

منوعات

شاهد كيف احتفل تامر حسني بعيد ميلاده مع جمهوره على المسرح

شاهد كيف احتفل تامر حسني بعيد ميلاده مع جمهوره على المسرح

ما حقيقة تعرض منة عرفة للسرقة من مدير أعمالها؟

ما حقيقة تعرض منة عرفة للسرقة من مدير أعمالها؟

ما حقيقة حمل إلهام الفضالة بعد زواجها من شهاب جوهر؟

ما حقيقة حمل إلهام الفضالة بعد زواجها من شهاب جوهر؟

شاهد: نادين نجيم تتصدر الترند بسبب هذا المشهد

شاهد: نادين نجيم تتصدر الترند بسبب هذا المشهد

شاهد: حمو بيكا يهاجم جمهوره &#34;بتقولوا عني جاهل ومش متعلم&#34;

شاهد: حمو بيكا يهاجم جمهوره "بتقولوا عني جاهل ومش متعلم"

شاهد: لجين عمران تثير الجدل بعدد مرات زواجها وارتباطها

شاهد: لجين عمران تثير الجدل بعدد مرات زواجها وارتباطها

شاهد: إبنة أحمد حلمي تطلب منه التوقف عن هذا الفعل

شاهد: إبنة أحمد حلمي تطلب منه التوقف عن هذا الفعل

ما آخر التطورات الصحية لحالة الدكتورة خلود بعد خضوعها لعملية جراحية؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة الدكتورة خلود بعد خضوعها لعملية جراحية؟

شاهد: أحمد الفيشاوي يثير الجدل باستعراضه لتدريباته الرياضية الشاقة

شاهد: أحمد الفيشاوي يثير الجدل باستعراضه لتدريباته الرياضية الشاقة

بعد الجدل الكبير.. شقيق ياسمين عبد العزيز يحسم الجدل حول طلاقها من زوجها

بعد الجدل الكبير.. شقيق ياسمين عبد العزيز يحسم الجدل حول طلاقها من زوجها

عربي

لبنان: 4 ملايين شخص معرضون لنقص حاد بإمدادات مياه الشرب

لبنان: 4 ملايين شخص معرضون لنقص حاد بإمدادات مياه الشرب

من بعض الدول والمنظمات.. العاهل المغربي يندد بـ&#34;هجمات مدروسة&#34; على المملكة

من بعض الدول والمنظمات.. العاهل المغربي يندد بـ"هجمات مدروسة" على المملكة

الرئيس التونسي يعفي الكاتب العام لهيئة مكافحة الفساد من منصبه

الرئيس التونسي يعفي الكاتب العام لهيئة مكافحة الفساد من منصبه