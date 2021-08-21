الشرطة تضبط قطعتي سلاح ناري استخدمتا في شجار في جنين
ضبطت الشرطة قطعتي سلاح ناري استخدمتا بإطلاق النار في شجار في جنين.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والأعلام بالشرطة ، انه وبناء على بلاغ عن وقوع شجار في إحدى بلدات المحافظة تخلله إطلاق نار ، تحركت قوة من مركز شرطة ميثلون إلى المكان وتمكنت من القبض على شخصين مشتبه بهما بإطلاق النار كما تمكنت من ضبط قطعتي سلاح استخدمتا بالشجار وإحضارهما لمديرية الشرطة .
وأكدت أنه تم التحرز على المضبوطات والتحفظ على المشتبه بهما لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما وتسليمهما لجهة الاختصاص حسب الأصول .
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