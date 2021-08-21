الشرطة تضبط قطعتي سلاح ناري استخدمتا في شجار في جنين

رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة قطعتي سلاح ناري استخدمتا بإطلاق النار في شجار في جنين.وذكرت إدارة العلاقات العامة والأعلام بالشرطة ، انه وبناء على بلاغ عن وقوع شجار في إحدى بلدات المحافظة تخلله إطلاق نار ، تحركت قوة من مركز شرطة ميثلون إلى المكان وتمكنت من القبض على شخصين مشتبه بهما بإطلاق النار كما تمكنت من ضبط قطعتي سلاح استخدمتا بالشجار وإحضارهما لمديرية الشرطة .وأكدت أنه تم التحرز على المضبوطات والتحفظ على المشتبه بهما لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما وتسليمهما لجهة الاختصاص حسب الأصول .