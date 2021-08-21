بدران: اسماعيل أبو شنب قائد وطني حرص دوما على وحدة الصف

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران إن القائد الوطني إسماعيل أبو شنب تميّز بحسه الوطني العالي وحرصه الكبير على وحدة الصف الوطني.وفي ذكرى استشهاد القيادي في حركة حماس المفكر السياسي إسماعيل أبو شنب، أشار بدران إلى سعي القيادي أبو شنب الدائم لتقريب وجهات النظر والبحث عن المشترك مع مختلف مكونات شعبنا الفلسطيني.وأضاف بدران أسباب عديدة جعلت القيادي أبو شنب هدفا للاحتلال، منها موقعه في قيادة الحركة وثبات مواقفه وحضوره القوي والمميز.وأوضح بدران أن أبو شنب لديه صفة واضحة وأصيلة كانت في شخصية هذا القائد، وهي حسه الوطني العالي وحرصه الكبير على وحدة الصف الوطني.ولفت بدران إلى أن سعة أفق القيادي أبو شنب ورؤيته لأهمية الوحدة الوطنية الداخلية ميزة يعتبرها الاحتلال خطرا حقيقيا.وأكد بدران على أنه حين تتوافر لدى أي شخصية قيادية بغض النظر عن انتمائها السياسي ومرجعيتها الفكرية، وأن تواجد هذه النوعية من القيادات تقربنا من التحرير والعودة.