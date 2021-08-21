"الأشغال" بغزة تصدر قرارها النهائي بشأن برج الجوهرة وسط مدينة غزة











رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بغزة، اليوم السبت، قراراً بإزالة برج الجوهرة وسط مدينة غزة.وقال وكيل الوزارة، م. ناجي سرحان في تصريح صحفي، إنه تقرر إزالة البرج، نظراً للضرر الكبير الذي لحق به، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع في آيار/مايو الماضي.كما قالت اللجنة الحكومية لإعمار غزة: إن الدراسات الهندسية توصلت لقرار بإزالة برج الجوهرة، نظرًا للضرر الكبير الذي أصابه بفعل الغارات، ما أدى لدمار واسع في أعمدته وقواعده المركزية.