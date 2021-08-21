شؤون فلسطينية

شركة الكهرباء بغزة تصدر بياناً في ظل موجة الحر الحالية

شركة الكهرباء بغزة تصدر بياناً في ظل موجة الحر الحالية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ناشد شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، كافة المواطنين بضرورة الاستخدام الأمثل للتيار الكهربائي الواصل إليهم واتباع النصائح والتعليمات المتعلقة به تحسباً من ارتفاع الأحمال على الشبكات في ظل موجة الحر التي يشهدها القطاع ، وخصوصاً في ساعات الذروة النهارية، الأمر الذي قد يحدث تشويشا أو عجزاً في جدول توزيع الكهرباء نتيجة الضغط على شبكات الكهرباء.

وتدعو الشركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية التي تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة مثل المكيفات وأجهزة التبريد وطهي الطعام وغيرها في وقت واحد نظراً لارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق .

وتنصح الشركة جميع المشتركين بضرورة تفقد سلامة الأجهزة والأسلاك الكهربائية، حيث قد يؤدي أي عطب إلى ارتفاع في استهلاك الكهرباء أو التسبُّب في أي حوادث لا قدر الله. 

وتؤكد الشركة أن الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية، يُسهم بشكل كبير في التخفيف من الضغط على شبكات الكهرباء ويحافظ على استقرار التيار، مما يوفر خدمة ذات جودة أعلى ويساهم كذلك في تخفيض فاتورة الكهرباء والتكلفة على المواطنين وخاصة استخدام أجهزة التكييف وضبطها عند درجة حرارة 24 مئوية خلال ساعات الذروة، واستخدام الإنارة الموفرة للطاقة، وإطفاء الإنارة في الغرف غير المشغولة، بالإضافة إلى تجنب استخدام أكثر من جهاز كهربائي في وقت واحد خلال فترة الذروة لتجنب تحميل الشبكة أحمالاً زائدة.

وتؤكد الشركة أن طواقمها الهندسية والفنية تعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمة للمواطنين وخاصة خلال الازمات الطارئة وهي على اتم الاستعداد للتعامل مع أي أزمة قد تتسبب في حدوث تشويشات أو انقطاعات للتيار خلال هذه الأجواء التي يزداد فيها الطلب على الكهرباء.

وتدعو الشركة المواطنين بضرورة التواصل معها عبر رقم 133 للاستفسار أو التبليغ عن أي طارئ، مع تمنياتنا بالسلامة التامة للجميع.

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