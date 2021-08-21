شؤون فلسطينية

محافظ نابلس: معظم مصابي (كورونا) في المستشفيات لم يتلقوا اللقاح

محافظ نابلس: معظم مصابي (كورونا) في المستشفيات لم يتلقوا اللقاح
رام الله - دنيا الوطن
 أكد محافظ نابلس إبراهيم رمضان، أن أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" تتجه يوميا للارتفاع بشكل ملحوظ، وأن نسبة الإشغال في المستشفيات تزيد هي الأخرى بشكل مقلق.

وقال رمضان في بيان له، اليوم السبت، إن التقارير اليومية الصادرة عن اللجنة الصحية على مستوى محافظة نابلس، تُشير إلى أن معظم المصابين في المستشفيات لم يتلقوا اللقاح.

وحث المواطنين من باب المسؤولية على تلقي اللقاح في المراكز المعلنة من قبل مديرية صحة نابلس، مؤكدا أن اللقاح متوفر في هذه المراكز، وهو سبيلنا الأمثل للوقاية من المرض واستقرار حياتنا واستمرار عمل كل القطاعات بما يخدم اقتصادنا.

وأكد رمضان أن الإغلاقات السابقة تركت آثارا قاسية على حياتنا، اجتماعيا واقتصاديا وأكاديميا، ولا أحد يتمنى تكرار التجربة مرة أخرى.

وتابع "نبذل كل ما بوسعنا بمساندتكم وبدعم كوادرنا الصحية والأمنية لضمان استمرار حياتنا بشكل آمن، وهي دعوة كذلك لمزيد من الحرص في التباعد والإجراءات الوقائية وأخذ اللقاح".

وشدد رمضان على أن هذه التوعية مسؤولية الجميع، بمن فيهم طواقم المعلمين والمعلمات، ووسائل الإعلام والمثقفون والخطباء والأكاديميون، وكل شرائح المجتمع، مضيفا انه على ثقة بأنهم لن يقصروا في هذا الدور الذي أدوه بكل إخلاص في السابق.

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