المطران حنا: قمع الاحتلال لحفل تكريم طلبة الثانوية بالعيساوية عمل "عنصري بامتياز"



وقال: اننا نلحظ ان سلطات الاحتلال تقمع وتفشل اي نشاط يحمل الطابع الوطني في المدينة المقدسة ، لقد حرموا ابناءنا من الاحتفال بنجاحهم كما وحرمونا من ان نقوم بتكريمهم والاحتفاء بهم ، وماحصل في العيساوية يحصل في كثير من الاحياء والاماكن في المدينة المقدسة حيث يُستهدف اي احتفال او مناسبة تحمل الطابع الوطني في المدينة المقدسة.



وشدد على أن هذه الإجراءات الاحتلالية الظالمة لن تثني الفلسطينيين على ان يدافعوا عن مدينتهم وان يحافظوا على هوية هذه المدينة التي نعتبرها عاصمتنا الروحية والوطنية واجراءات الاحتلال التعسفية لن تزيدنا الا صمودا وثباتا وتشبثا بحقنا بان نكون في القدس وان نعبر عن انتماءنا للمدينة المقدسة ودفاعنا عن عدالة قضيتنا .

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم، بأن قمع السلطات الاحتلالية لحفل تكريم طلبة الثانوية العامة في بلدة العيساوية في مدينة القدس انما يعتبر عملا عنصريا لا إنسانيا ولا أخلاقيا.