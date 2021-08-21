مئات المواطنين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي

رام الله - دنيا الوطنأدّى مئات المواطنين، صلاة الفجر أمس الجمعة، في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، للتصدي لمخططات الاحتلال ومشاريعه التهويدية فيه.وأفادت مصادر محلية أن عددا كبيرا من المواطنين أدوا صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي بالخليل، رغم إجراءات الاحتلال التعسفية في محيط المسجد وانتشار الحواجز العسكرية والبوابات الإلكترونية.ولفتت المصادر إلى أن الحضور من المصلين لم يقتصر على مدينة الخليل وحدها، حيث سيّرت مجموعات شبابية ونشطاء حافلات من مناطق متفرقة في محافظة الخليل.وكانت قد أطلقت فعاليات فصائلية ومحلية وعائلات الخليل دعوات لأداء صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي، تحت عنوان "فجر التحدي والكرامة".