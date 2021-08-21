إحدى بلديات الضفة تمنح خصماً على قيمة فاتورة المياه للعائلات التي تتلقى اللقاح

في سابقة لدعم جهود الحكومة منعاً لانتشار الوباء وحفاظا على أبناء شعبنا ولتشجيع المواطنين على تلقي اللقاح المضاد لفيروس (كورونا)، أعلن رئيس بلدية بيتونيا، ربحي دُولَة، عن منح خصم بقيمة 10% عن قيمة فاتورة المياه للدورتين القادمتين للمنازل التي استوفت تطعيم كافة أفراد العائلة ضد الفيروس.



وقال رئيس البلدية، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن هذه الخطوة تأتي دعما لتوجهات القيادة في مطالباتها لأبناء شعبنا في التوجه لتلقي اللقاحات الخاصة بفيروس (كورونا) وهي متوفرة في كافة مراكز وزارة الصحة.



وشدّد دولة على أن هذا واجب وطني وأخلاقي وعلى الجميع التوجه فورا لتلقي اللقاح وذلك من أجل محاصرة الوباء ومنع انتشاره وحفاظا على أرواح ألناء شعبنا، حيث أن حدثت الأعراض لمن يصاب وهو متلقي اللقاح تكون خفيفة وليست بحاجة لدخول المشفى وهذا في طبيعة الحال حفاظا على أبناء

شعبنا ومنعا من انتشار هذا الوباء الذي اصبح يهدد حياة البشرية.





وأكد دُولة أن العائلة التي تلقى كافة أفرادها اللقاح ستحصل على خصم بنسبة 10% على قيمة فاتورة المياه للدورتين القادمتين.



رام الله - دنيا الوطن