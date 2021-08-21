شؤون فلسطينية

الخضري يرحب بدعوة أعضاء بالكونغرس لإدارة بايدن الضغط على إسرائيل لرفع الحصار

الخضري يرحب بدعوة أعضاء بالكونغرس لإدارة بايدن الضغط على إسرائيل لرفع الحصار
رام الله - دنيا الوطن
رحب النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار بدعوة 53 عضو كونغرس من الحزب الديمقراطي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالضغط على إسرائيل لإنهاء حصارها على قطاع غزة وفتح المعابر.

وقال الخضري " لا بد من استجابة الرئيس الأمريكي والضغط على الاحتلال لتحقيق ذلك"، داعياً لالتقاط الدعوة والعمل عليها فلسطينيا وبذل الجهود رسمياً ومؤسساتياً وشعبياً للضغط على الاحتلال من خلال جهود دولية أخرى أيضاً.

وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم السبت على أن أهمية هذه الخطوة، وأنها قد تكون الأوضح في الفترة الأخيرة من الكونغرس والمؤسسات الدولية لإنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

ووجه التحية للموقعين على العريضة لشعورهم بالمسؤولية في انسجام مع المبادئ الإنسانية والاتفاقيات الدولية، مشيراً إلى أن الاحتلال يخرق القانون الدولي واتفاقية جنيف والمعاهدات الدولية كافة.

وأشار الخضري إلى أن الوضع الإنساني معقد ويزيد سوء بسبب الحصار الممتد منذ 15 عاماً، معتبراً أن الحصار هو الأساس في تعقيد الحياة الإنسانية والمتطلبات الأساسية، حيث أنه يزيد مأساوية واقع العائلات وتطور الاقتصاد ويعيق إعادة الإعمار.

وبين أن أكثر من 85% من العائلات الفلسطينية في غزة أمنهم الغذائي مُهدد بسبب الحصار الإسرائيلي، ويعيشون تحت خط الفقر وفي حالة صعبة جداً، واعتمادهم على المساعدات معظمها من وكالة الأونروا ومؤسسات عربية ودولية في ظل العجز في
التمويل وعدم مقدرة الوكالة الدولية وعدم وصول المساعدات بشكل طبيعي، ما يهدد مستقبلهم الصحي والتعليمي.

وجدد الخضري التأكيد على ضرورة فتح المعابر دون قيود، والسماح بحرية حركة الأفراد والبضائع والاستيراد والتصدير، وفتح كل المجالات للمؤسسات الاغاثية العربية والاسلامية والدولية لإنقاذ الواقع الانساني، وجلب مزيد من الدعم
المالي والصحي، وإقامة المشروعات التي يمكن أن لها دور في تقليص حدة البطالة التي وصلت مع تدهور الأمر إلى قرابة 60 %.

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