تقرير: وزير الجيش يعود لحظيرة الاستيطان ويتراجع عن السماح للفلسطينيين البناء في "ج"

أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، في تقرير له، أن وزير الجيش، بيني غانتس، عاد لحظيرة الاستيطان ويتراجع عن السماح للفلسطينيين البناء في المناطق "ج".





وفيما يلي نص التقرير كما وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



لم يمر وقت طويل حتى انكشفت أكاذيب حكومة اسرائيل التي ادعت عبر وزير الجيش قبل اقل من اسبوعين بأنها قررت في سياق الاستجابة لمقترحات اميركية بشأن إجراءات بناء الثقة بين الفلسطينيين والاسرائيليين السماح للفلسطينيين ببناء 800 – 1000 شقة سكنية في المناطق المصنفة ( ج ) . فقد أعلن مصدر مقرب من مكتب وزير الأمن الإسرائيلي ، أن بيني غانتس وافق على طلب حلفائه من حزب ( يمينا ) وقرر إعادة النظر في المصادقة على أعمال بناء لصالح الفلسطينيين في المنطقة المصنفة ( ج ) ، التي تم الإعلان عنها قبل اسبوعين . وقد اتخذ غانتس قراره في أعقاب طلب حزب ( يمينا ) ووزيرة الداخلية ، أييليت شاكيد، بإعادة النظر في المصادقة على أعمال بناء 50 وحدة سكنية في قرية خربة بيت زكريا قرب بيت لحم باعتبار تلك المنطقة حساسة والبناء فيها من ِانه أن يقطع تواصل المستوطنات في هذه المنطقة . وكان حزبا ( يمينا ) و( تكفا حداشا ) اليمينيان ، قد وجها انتقادات لغانتس في أعقاب المصادقة على أعمال بناء في القرى والبلدات الفلسطينية ، وقررا عدم مهاجمة غانتس علناً من أجل عدم إثارة خلافات صاخبة داخل الحكومة قبل التصويت على ميزانية الدولة في الكنيست.



وقد أصبح واضحا ان الآعلان الأول ، الذي يعتزم وزير جيش الاحتلال التراجع عنه جاء في الاصل للتغطية على قرار بناء 2200 وحدة سكنية للمستوطنين في عدد واسع من المستوطنات وما يسمى البؤر الاستيطانية العشوائية وكجزء من سياسة خداع الرأي العام الدولي بأن سلطات الاحتلال تسمح للفلسطينيين بالبناء في المناطق المصنفة ( ج ) ، التي تخضع بشكل مباشر للسيطرة الاسرائيلية ، رغم أنه كان واضحا بأن الإعلان قد ينتهي كما في السابق كمناورة معدة مسبقا للتسويق الخارجي وليس للتنفيذ ، خاصة وأن للفلسطينيين تجارب سابقة في هذا المجال عندما اعلنت حكومة اسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو عام 2019 عن السماح ببناء 900 وحدة سكنية للفلسطينيين ليتبين عام 2020 بأنّ الإدارة المدنية لم تسمح سوى ببناء 6 وحدات سكنية ليس أكثر ، وكانت قد اعلنت عام 2017 موافقتها على بناء 5 آلاف وحدة سكنية للفلسطينيين ، إلا أنّ الخطوة تمّ تجميدها على يد نفس رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، فضلا عن أن الإحصائيات الصادرة الإدارة المدنية التابعة للاحتلال تفيد بأنها منحت 21 تصريح بناء فقط للفلسطينيين من أصل 1485 طلب تمّ تقديمه بين عامي 2016-2018، فيما أصدرت في الفترة نفسها 2147 أوامر هدم بحق فلسطينيين.



على صعيد أخر وفي سياق النشاطات التهويدية المتسارعة التي تقوم بها سلطات وبلدية الاحتلال في القدس فقد أعلن رئيس بلدية القدس المحتلة "موشي ليؤون" عن مخطط لبناء حي استيطاني جديد جنوبي المدينة المقدسة شمل بناء 296 وحدة استيطانية بمنطقة "مفرق بات" القريب من حي بيت صفافا بمحاذاة خط سير القطار الخفيف للمساعدة على التقليل من أزمة السكن في المدينة حسب زعمه .



وفي موازاة ذلك شرعت بلدية الاحتلال في القدس بإقامة حديقة على أرض "كرم المفتي" في حي الشيخ جراح لصالح بؤرة استيطانية قريبة. وسبق للبلدية الإسرائيلية أن قالت إن الحديقة ستكون على مساحة 25 دونماً بتكلفة 28 مليون شيكل على أن يتم افتتاحها في غضون عامين.وكان الاحتلال صادر بعد العام ١٩٦٧ أرض كرم المفتي لأسباب وصفها بـ"المصلحة العامة". وتشمل الحديقة، التي ستمتد على مساحة 25 دونماً، مناطق جلوس وملاعب ومرافق رياضية، بما في ذلك تلك التي يمكن الوصول إليها للأشخاص ذوي الإعاقة، ومسارات المشي وركوب الدراجات، ومجمعات الجلوس المظللة، ومقهى، ومراحيض عامة، وملعباً رياضياً، ونافورة، ومناطق شاسعة للرياضة والاستجمام ومناطق للتجمعات والنزهات".



في الوقت نفسه أعلنت بلدية موشيه ليئون عن الانتهاء من تدشين المرحلة الأولى من مشروع (الشارع الأمريكي) التهويدي الذي يربط بين مستوطنة "جفعات حماتوس" جنوب القدس، وجبل الزيتون وسط القدس المحتلة، على أراضي الفلسطينيين ليصل جنوب القدس بشمالها في طريق موازي بديل لطريق القدس - بيت لحم، الذي يستخدمه المستوطنون. ويتكون المشروع من 3 مراحل ؛ حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى، فيما توشك المرحلة الثانية على الانتهاء قريباً، أما المرحلة الثالثة، فتخضع للتخطيط خاصة أنها ستمر من منطقة مكتظة بالمواطنين الفلسطينيين بالقرب من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.



وفي القدس كذلك شرعت سلطات الاحتلال بإجراء حفريات سرية جديدة أسفل الجهة الغربية لساحة البراق المؤدية لحارتي الشرف والمغاربة في القدس القديمة، والتي تشكل جزءًا لا يتجزأ من المسجد الأقصى ، وتجري أعمال الحفريات على قدم وساق في المنطقة الملاصقة لساحة البراق غربي الأقصى، ويهدف الاحتلال من خلال هذه الحفريات إقامة "نفق" بطول 159 مترًا، يصل بين منطقة "حارة الشرف"، التي استُبدل اسمها بـ"حارة اليهود"، إلى بداية جسر باب المغاربة المؤدي إلى المسجد الأقصى، وتستخدمه قوات الاحتلال والمستوطنين في الاقتحامات. ويشرف على الحفريات التي تجري في السور الغربي لساحة البراق، ما يسمى "صندوق تراث حائط المبكى"، بالتعاون مع بلدية الاحتلال، و"سلطة الآثار" الإسرائيلية.



وتسعى سلطات الاحتلال لإعادة صياغة وتهويد المنطقة المستهدفة بما يتلاءم مع الروايات اليهودية ، ومن المتوقع أن يبدأ الجزء الثاني من المشروع في منطقة جسر باب المغاربة خلال الأيام المقبلة، بما يشمل إقامة بنية تحتية لتوسعة الجسر الخشبي واستبداله بجسر من الباطون المسلح والحديد المقوى لزيادة أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى . وسيتم بناء غرف أمنية لشرطة الاحتلال والقوات الخاصة ملاصقة لباب المغاربة وللسور الغربي للأقصى ، فضلا عن إجراء حفريات لأجل وضع الأساسات والأعمدة. ومن المقرر كذلك ان يتم سقف نحو 740 مترًا مربعًا تحت جسر المغاربة، لتوسعة ساحة البراق من أجل إقامة مصلى لليهود ، وكنا قد ذكرنا في تقرير سابق للمكتب الوطني إن المقاولين الذين تقدموا لمناقصة بناء جسر باب المغاربة، الموصل بين باحة حائط البراق إلى المسجد الأقصى، وقّعوا على بند سري بخصوص أعمال بناء الجسر أكد أهمية الحفاظ على سرية كاملة ومطلقة للمعلومات وكل ما يتعلق أو ينبع منها، وعدم نشر وعدم كشف بأي طريقة كانت أمام أي شخص أو هيئة وكل ذلك لفترة غير محدودة". وقد أصدر المناقصة "صندوق تراث حائط المبكى"، المسؤول عن حائط البراق من قبل مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية.



وفي تطور يؤشر على النوايا المبيتة لسلطات الاحتلال رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، التماسًا قدمه فلسطينيون، ضد الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة في تل أبيب مع المستوطنين الذين أنشأوا البؤرة الاستيطانية “افيتار” على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس. وينص الاتفاق على أن يتم إخلاء المستوطنين منها مقابل بقاء الجيش الإسرائيلي فيها على أن يتم إجراء مسح جغرافي لها بهدف شرعنتها لاحقًا، وأكد الملتمسون على عدم قانونية الاتفاق لأن البؤرة مقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة وأن نتائج المسح معروفة سلفًا.



وفي النشاطات الاستيطانية التي تشهدها مناطق الضفة الغربية أقام مستوطنون وبحماية من جيش الاحتلال ، بؤرة استيطانية جديدة على أراضي خربة زنوتا في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، مكونة من 20 “كرفانا” (بيتاً متنقلًا). ويواصل مستوطنون، نصب خيام في منطقة الطيبة على أرض في بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل، والقريبة من مستوطنة "ادورا"، تمهيدا للاستيلاء على أرض تعود لعائلة النتشة، وتقع على مساحة أكثر من 60 دونما؛ بحجة انها ارض دولة، وقد حاول المستوطنون عدة مرات اقتلاع اشجار زيتون في المنطقة، واشتبكوا مع الأهالي الذين دافعوا عن أراضيهم، ومنعوهم من ذلك. كما شرع مستوطنون بتوسيع بؤرة استيطانية أخرى، كانت قد أقامتها منذ شهرين بالقرب من المكان على أراضٍ تعود لعائلتي أبو شرخ وجبارين. وتأتي هذه البؤر تمهيدا للاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي المواطنين في تلك المنطقة، وتنفيذ مخطط استيطاني يهدف لتوسيع المنطقة الصناعية لمجلس ما يسمى "اقليم المستوطنات"، وربط عدد من المستوطنات المقامة في تلك المنطقة مع بعضها البعض.



فيما شرعت قوات الاحتلال الاسرائيلي في تجريف مساحات واسعة من أراضي قلقيلية، لتنفيذ مخطط استيطاني يهدف إلى توسعة الشارع الاستيطاني رقم (55)، الرابط بين مدينتي قلقيلية ونابلس. و بموجب هذا المخطط الذي أعلن عنه عام 2019، ستستولي سلطات الاحتلال على نحو 166 دونما من أراضي بلدة عزون وقرية النبي إلياس ومدينة قلقيلية الواقعة شرق المحافظة. وكان رئيس وزراء الاحتلال السابق "بنيامين نتنياهو" افتتح الشارع الالتفافي في النبي الياس والمعروف باسم (55) في مطلع عام 2018، كجزء من مخطط استيطاني ضخم جارٍ تنفيذه على الأرض وهي طرق مخصصة للمستوطنين فقط. وجاء هذا المخطط في إطار خطة كبرى تهدف إلى حماية المستوطنات وربطها بعضها ببعض وصولا إلى عمق الاحتلال، ضمن مخطط استيطاني يسعى له الاحتلال.



وفي الإنتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:



القدس:أجبرت بلدية الاحتلال المقدسي محمد محمود مطير تنفيذ قرار هدم منزله الكائن في حي عين اللوزة ببلدة سلوان ذاتيا، وإلا سيدفع تكلفة عملية الهدم لموظفي بلدية القدس بقيمة 100 ألف شيكل بحجة البناء دون ترخيص.. كما أجبرت الشاب علي صري على هدم منزله في دير السنة بجبل المكبر قسرا بحجة البناء دون ترخيص..، والمقدسي محمد أسامة دويك على هدم منزله قسرياً في خلة العين ببلدة الطور بالقدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص ، وهدمت سلطات الاحتلال حضانة أطفال في منطقة الصافح من بلدة بيت صفافا تعود للمقدسي محمد حسين جمعة. واقتحم مستوطنون، باحات الأقصى وقبة الصخرة من جهة باب المغاربة، من بينهم مسؤول في "دائرة الآثار" الإسرائيلية ، وأدوا صلوات استفزازية علنية في الجزء الشرقي منه. فيما قرّرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس تجميد إخلاء وترحيل أربع عائلات مقدسية ، من بلدة بيت حنينا بادعاء ملكية الأرض لليهود.بعد ان نجح المحامون بتجميد الترحيل حتى البت في موضوع ملكية السكان الفلسطينيين للأرض ، وتعود الأرض لعائلتي غزاوي وسلهب في بيت حنينا، وأصيب الشاب المقدسي أحمد السلايمة، من ضاحية السلام في عناتا الجديدة ، بجروح خطيرة جراء تعرضه لاعتداء عنصري من قبل مجموعة من المستوطنين المتطرفين قرب السوق الاستيطاني "محنيه يهودا" في القطاع الغربي من القدس المحتلة. خضع في أعقابها لعملية جراحية في مشفى "شعريه تصيدك" في القدس المحتلة، ولا يزال يرقد هناك، حيث يعاني من آلام مبرحة.



الخليل: أصيبت المواطنه جهاد حسين اسعيفان (40 عاما) برضوض وكدمات، في هجوم للمستوطنين من مستوطنة “كريات أربع” على منزلها، في حي واد الحصين تحت حماية جنود الاحتلال نقلت على أثرها لمستشفى الخليل الحكومي. وأخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل بمنزلين من الطوب وسقف من الصفيح ومنشأة زراعية (بركس لحظائر الأغنام) في تجمع الثعلة بمسافر يطا جنوب الخليل، مملوكة للمواطنين محمد عليان عوض، ويوسف عليان عوض.كما قامت قوات الاحتلال بتصوير عدة منازل في مناطق خلة الضبع، ومغاير العبيد، وصارورة بمسافر يطا. وسلمت سلطات الاحتلال 3 مواطنين وهم عمر جبريل محمد حماد وموسى محمود ابراهيم مخامرة، وآخر لعائلة ربعي اخطارات لهدم منازلهم ، كما قامت وتصوير ثلاثة منازل أخرى في مناطق معين والخالدية بمسافر يطا جنوب الخليل. ، بحجة البناء بدون ترخيص على آراضيهم التي يملكون أوراق ثبوتية فيها، ويمنع الاحتلال البناء فيها ، ضمن مخططات استيطانية . كما أخطرت قوات الاحتلال بهدم أربعة منازل في بلدة الكرمل جنوبي الخليل تعود ل عمر حماد، وموسى مخامرة ومواطنا آخر من عائلة الربعي كما قامت بتصوير منزل المواطن علي حماد.



نابلس:أغلق مستوطنون الطريق الواصل بين جنين ونابلس، وهاجموا مركبات المواطنين قرب مدخل البلدة المؤدي الى الموقع الاثري،في بلدة سبسطية. وهاجم مستوطنون من "يتسهار" ، منازل المواطنين في بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس.في الجهة الجنوبية وتصدى لهم الأهالي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال، و صدّ اهالي القرية هجوما للمستوطنين الذين هاجموا منازل المواطنين عند الاطراف الشرقية للقرية، واشتبكوا معهم واجبروهم على الانسحاب ، وهدمت سلطات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء في بلدة يتما جنوب نابلس.للمواطن براء أحمد النجار، علما أنها المرة الثانية التي يهدم بها البيت حيث سبق ان تم هدم المنزل هدمه قبل 15 عاما من قبل الاحتلال، وأعاد صاحبه بناءه مجددا، ويقع شرق شمال يتما، مقابل جبل صبيح الذي يشهد فعاليات المقاومة الشعبية احتجاجا على اقامة بؤرة استيطانية على قمته.



سلفيت: سلّمت قوات الاحتلال إخطارا لوقف العمل في مبنى لشركة مواد بناء في قرية حارس غرب سلفيت. وقال صاحب الشركة مرتضى داود إن مشروع البناء قائم منذ عامين، على مساحة 5 دونمات في المنطقة الشرقية لقرية حارس، وهدمت غرفة زراعية في أراضي بلدة دير بلوط غرب سلفيت.تعود ملكيتها للمواطن غازي حسني موسى، في منطقة "خلة العبهر" غرب البلدة وغرفة زراعية في أراضي بلدة دير بلوط تعود ملكيتها للمواطن غازي حسني موسى، في منطقة "خلة العبهر" غرب البلدة.





جنين:اعتدت مجموعة من المستوطنين بالضرب المبرح على الطفل طارق عبد الرازق زبيدي أثناء تواجده بأراضٍ زراعية في البلدة،قرب بلدة سيلة الظهر حيث كان يتنزه مع أصدقائه وانهالت عليه بالضرب المبرح واقتادته إلى مستوطنة "حوميش" المخلاه، وقامت بكيّ أسفل ساقه بولاعة كهربائية، ومزقت ملابسه بعد ضربه بعنف. كما هدمت قوات الاحتلال وللمرة الثانية، منشأة تجارية في بلدة يعبد بذريعة البناء دون ترخيص، تعود للمواطن محمد عطاطرة.وكانت قد هدمت له هدمت له محل سوبر ماركت ومقهى قبل 9 أيام.



طولكرم: هدمت جرافة للاحتلال منشأة زراعية (بركسا للأغنام) تستخدم لتربية الماشية وخزان مياه ، بالقرب من أحراش بلدة قفين شمال طولكرم. وقام جنود الاحتلال باعتقال صاحبها نضال عبد الرحيم عجولي (40 عاما)، والذي كان نائما بداخلها، في الوقت الذي اعتدوا على ابن عمه رشوان نصر الدين عجولي بالضرب أثناء محاولته إخراج الأغنام من داخل البركس.



الأغوار:فككت قوات الاحتلال خليتين شمسيتين، في خربة يرزا مكونة من ثمانية ألواح واستولت عليها، و جرفت طريقا زراعية بطول ثلاثة كيلومترات، وهدمت غرفة زراعية في قرية عاطوف، تعود ملكيتها للمواطن رامي سرور بني عودة ، واقتلعت عشرات أشجار الزيتون في قرية بردلة بالأغوار الشمالية.، والتي تعود ملكيتها للمواطن خالد رشدي صوافطة ، وسلمت إخطارين مكتوبين تحت بند “إعطاء فرصة نهائية” لعائلتين تمهيدا لهدم مساكنها وحظائر أغنامها ،في خربة ابزيق بالأغوار الشمالية كما طالبوا عائلة ثالثة بهدم خيام لها تحت التهديد وفي حال عدم القيام بذلك سينفذ الجيش الهدم خلال أسبوع. كما وجهت سلطات الاحتلال إخطارا لعائلة بالطرد من مسكنها بحجة التدريبات العسكرية التي ستتم خلال أيام 22 و25 و31 من الشهر الجاري.



رام الله - دنيا الوطن