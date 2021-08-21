غزة: وفاتان و530 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، عن تسجيل حالتي وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 1844 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 530 إصابة جديدة بالفيروس.وأضافت أنه تم تسجيل 55 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 121498 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 4579 حالة، وإجمالي المتعافين 115802 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1117 حالة وفاة.وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 143 حالة، من بينها 82 حالات خطيرة وحرجة.ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 336300 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 130056 شخصا.