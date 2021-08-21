بايدن: عمليات الإجلاء من أفغانستان "أكبر وأصعب" عمليات النقل الجوي بتاريخ الولايات المتحدة

رام الله - دنيا الوطنوصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عمليات الإجلاء من أفغانستان بأنها "من أكبر وأصعب" عمليات النقل الجوي في تاريخ الولايات المتحدة.جاء ذلك في كلمة متلفزة للتعليق على آخر تطورات الأوضاع في أفغانستان في أعقاب إعلان حركة "طالبان" سيطرتها على البلاد الأحد الماضي.وقال: "الجسر الجوي الذي أقمناه مع أفغانستان هو الأكبر في تاريخنا"، مشيرا أن الولايات المتحدة تنشر حاليا أكثر من 6000 جندي بينهم قوات من المارينز لتأمين مغادرة المدنيين من أفغانستان.وأضاف: أن بلاده "ستحافظ على التزاماتها التي قطعتها تجاه الأفغان الذين تعاونوا معها"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).كما أشار أن عمليات الإجلاء تتم بالتنسيق مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وستشمل إجلاء الصحفيين.غير أنه في المقابل، شدد بايدن على صعوبة ضمان "النتيجة النهائية" لعمليات الإجلاء، وتابع: "مهمتنا صعبة وخطيرة وعلينا أن نكملها".