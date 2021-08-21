شؤون فلسطينية

(كان) تكشف مراحل صرف المنحة القطرية في قطاع غزة

(كان) تكشف مراحل صرف المنحة القطرية في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن الية توزيع المنحة القطرية ستتم على مراحل.

وأفادت قناة (كان) بأنه سيتم توزيع أموال المنحة القطرية في غزة بالآلية الجديدة الشهر المقبل على عدة مراحل حسب معدل إصدار بطاقات الصرف الجديدة، بينما في الشهر الذي يليه في 25 أكتوبر ستكون المرة الأولى التي يتم فيها استلام الأموال دفعة واحدة لـ 100 ألف أسرة (100 دولار لكل أسرة).

وقالت (كان) إن: الآلية الجديدة للمنحة القطرية تم فيها تخفيض المنحة بمقدار الثلث من حوالي 30 إلى 20 مليون دولار، وهي لا تشمل موظفي حكومة غزة.

وأضافت أنه من المتوقع أن يصل السفير القطري محمد العمادي إلى غزة الشهر المقبل. 

وزعمت أن السلطة الفلسطينية غاضبة من التوصل للآلية بإشرف الأمم المتحدة وليس بإشرافها.

أخبار ذات صلة

مصرع مواطن في حادث سير ذاتي شرق القدس

مصرع مواطن في حادث سير ذاتي شرق القدس

&#34;الدجاج يواصل الارتفاع&#34; طالع أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

"الدجاج يواصل الارتفاع" طالع أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في بداية الأسبوع

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في بداية الأسبوع

الطقس في فلسطين: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة حتى الثلاثاء

الطقس في فلسطين: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة حتى الثلاثاء

إصابة خمسة مواطنين في حادث سير شرق رام الله

إصابة خمسة مواطنين في حادث سير شرق رام الله

جمعية أصحاب شركات البترول تصدر بياناً بخصوص الحادث العرضي لدى شركة نفط غزة

جمعية أصحاب شركات البترول تصدر بياناً بخصوص الحادث العرضي لدى شركة نفط غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مصرع مواطن في حادث سير ذاتي شرق القدس

مصرع مواطن في حادث سير ذاتي شرق القدس

إصابة خمسة مواطنين في حادث سير شرق رام الله

إصابة خمسة مواطنين في حادث سير شرق رام الله

جمعية أصحاب شركات البترول تصدر بياناً بخصوص الحادث العرضي لدى شركة نفط غزة

جمعية أصحاب شركات البترول تصدر بياناً بخصوص الحادث العرضي لدى شركة نفط غزة

إعلام الاحتلال: السلطة غاضبة من آلية توزيع المنحة القطرية

إعلام الاحتلال: السلطة غاضبة من آلية توزيع المنحة القطرية

&#34;كهرباء غزة&#34; تصدر تنويهاً للمواطنين والصحفيين بشأن الأخبار المتعلقة بالكهرباء

"كهرباء غزة" تصدر تنويهاً للمواطنين والصحفيين بشأن الأخبار المتعلقة بالكهرباء

الإعلان عن انطلاق فعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني

الإعلان عن انطلاق فعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني

&#34;النضال الشعبي&#34; تطالب بضرورة عقد اجتماع لمجلس الوزراء بطولكرم لمعالجة قضاياها

"النضال الشعبي" تطالب بضرورة عقد اجتماع لمجلس الوزراء بطولكرم لمعالجة قضاياها

&#34;الخارجية&#34;: موافقة روسية على التحاق الطلبة الفلسطينيين بجامعاتهم

"الخارجية": موافقة روسية على التحاق الطلبة الفلسطينيين بجامعاتهم

منوعات

ما آخر التطورات الصحية لحالة الدكتورة خلود بعد خضوعها لعملية جراحية؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة الدكتورة خلود بعد خضوعها لعملية جراحية؟

شاهد: أحمد الفيشاوي يثير الجدل باستعراضه لتدريباته الرياضية الشاقة

شاهد: أحمد الفيشاوي يثير الجدل باستعراضه لتدريباته الرياضية الشاقة

بعد الجدل الكبير.. شقيق ياسمين عبد العزيز يحسم الجدل حول طلاقها من زوجها

بعد الجدل الكبير.. شقيق ياسمين عبد العزيز يحسم الجدل حول طلاقها من زوجها

شاهد: الظهور الأول لطليق سميرة سعيد مع ابنهما شادي يثير الجدل

شاهد: الظهور الأول لطليق سميرة سعيد مع ابنهما شادي يثير الجدل

شاهد: منى زكي تفجر مفاجأة لجمهورها مع إسعاد يونس

شاهد: منى زكي تفجر مفاجأة لجمهورها مع إسعاد يونس

شاهد كيف سخر أحمد حلمي من كريم عبد العزيز بيوم ميلاده

شاهد كيف سخر أحمد حلمي من كريم عبد العزيز بيوم ميلاده

هنيدي يثير الجدل &#34;كنت أنتظر مكالمة من وزير التربية وفوجئت بمكالمة صادمة&#34;

هنيدي يثير الجدل "كنت أنتظر مكالمة من وزير التربية وفوجئت بمكالمة صادمة"

ما حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس (كورونا)؟

ما حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس (كورونا)؟

شاهد: الظهور الأول لنيللي كريم من شهر عسلها في نيويورك

شاهد: الظهور الأول لنيللي كريم من شهر عسلها في نيويورك

شاهد: لقاء الخميسي تهاجم جمهورها وتدافع عن زوجها &#34;زمن قلة الأدب&#34;

شاهد: لقاء الخميسي تهاجم جمهورها وتدافع عن زوجها "زمن قلة الأدب"

عربي

الرئيس التونسي يعفي الكاتب العام لهيئة مكافحة الفساد من منصبه

الرئيس التونسي يعفي الكاتب العام لهيئة مكافحة الفساد من منصبه

العاهل المغربي يبعث رسالة إلى الرئيس الإسرائيلي

العاهل المغربي يبعث رسالة إلى الرئيس الإسرائيلي

سوريا تطالب مجلس الأمن بوقف العدوان الإسرائيلي على أراضيها

سوريا تطالب مجلس الأمن بوقف العدوان الإسرائيلي على أراضيها

صاروخ سوري يلاحق مقاتلة إسرائيلية حتى البحر الميت

صاروخ سوري يلاحق مقاتلة إسرائيلية حتى البحر الميت