كندا تدرس قبول لاجئين أفغان

رام الله - دنيا الوطنتدرس كندا قبول لاجئين أفغان نيابة عن الولايات المتحدة وحلفاء آخرين.وحسب تصريحات نقلتها شبكة (رويترز)، أكد وزير الهجرة الكندي ماركو مينديسينو أمس الجمعة إن بلاده تدرس قبول لاجئين أفغان إضافيين نيابة عن الولايات المتحدة أو حلفاء آخرين إذا طُلب منها ذلك.وقال: "يجب أن نبقي الباب مفتوحا لجميع الاحتمالات"، لافتا إلى أنه "إذا كان هناك أفغان قاموا بمساعدة شركاء الائتلاف خلال المهمة واستوفوا أيضا معايير برنامجنا لإعادة التوطين لأسباب إنسانية فأعتقد أنه يجب أن نكون مستعدين للنظر في مثل هذا الترتيب".وتعد كندا جزءا من ائتلاف الدول التي تحاول إخلاء المواطنين الأفغان الذين كانوا يدعمون البعثات الغربية في أفغانستان على مر السنين في خضم سيطرة طالبان على أفغانستان خلال أيام وليس خلال شهور كما كان متوقعا.وسحبت كندا الجزء الأكبر من قواتها من أفغانستان في 2011 لكنها شاركت في مهمة حلف شمال الأطلسي لتدريب الجيش الأفغاني حتى عام 2014.