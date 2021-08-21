دولي

كندا تدرس قبول لاجئين أفغان

كندا تدرس قبول لاجئين أفغان
رام الله - دنيا الوطن
تدرس كندا قبول لاجئين أفغان نيابة عن الولايات المتحدة وحلفاء آخرين.

وحسب تصريحات نقلتها شبكة (رويترز)، أكد وزير الهجرة الكندي ماركو مينديسينو أمس الجمعة إن بلاده تدرس قبول لاجئين أفغان إضافيين نيابة عن الولايات المتحدة أو حلفاء آخرين إذا طُلب منها ذلك.

وقال: "يجب أن نبقي الباب مفتوحا لجميع الاحتمالات"، لافتا إلى أنه "إذا كان هناك أفغان قاموا بمساعدة شركاء الائتلاف خلال المهمة واستوفوا أيضا معايير برنامجنا لإعادة التوطين لأسباب إنسانية فأعتقد أنه يجب أن نكون مستعدين للنظر في مثل هذا الترتيب".

وتعد كندا جزءا من ائتلاف الدول التي تحاول إخلاء المواطنين الأفغان الذين كانوا يدعمون البعثات الغربية في أفغانستان على مر السنين في خضم سيطرة طالبان على أفغانستان خلال أيام وليس خلال شهور كما كان متوقعا.

وسحبت كندا الجزء الأكبر من قواتها من أفغانستان في 2011 لكنها شاركت في مهمة حلف شمال الأطلسي لتدريب الجيش الأفغاني حتى عام 2014.

أخبار ذات صلة

سيناتور جمهوري بارز يدعو لعزل بايدن

سيناتور جمهوري بارز يدعو لعزل بايدن

بايدن: عمليات الإجلاء من أفغانستان &#34;أكبر وأصعب&#34; عمليات النقل الجوي بتاريخ الولايات المتحدة

بايدن: عمليات الإجلاء من أفغانستان "أكبر وأصعب" عمليات النقل الجوي بتاريخ الولايات المتحدة

&#34;طالبان&#34; تكشف عن إطار حكم جديد لأفغانستان قريبًا

"طالبان" تكشف عن إطار حكم جديد لأفغانستان قريبًا

حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) حول العالم

حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) حول العالم

إسرائيل: تفاؤل حذر حيال تراجع حالات (كورونا) الخطيرة

إسرائيل: تفاؤل حذر حيال تراجع حالات (كورونا) الخطيرة

أردوغان: لدينا 300 ألف مهاجر أفغاني ومستعدون للتباحث مع طالبان

أردوغان: لدينا 300 ألف مهاجر أفغاني ومستعدون للتباحث مع طالبان

ألمانيا: بدء الموجة الرابعة لـ (كورونا) والفئات العمرية الأصغر باتت أكثر تضرراً

ألمانيا: بدء الموجة الرابعة لـ (كورونا) والفئات العمرية الأصغر باتت أكثر تضرراً

الهدوء يعود إلى مقر الكابيتال بعد استسلام رجل هدّد بتفجير قنبلة بمحيطه

الهدوء يعود إلى مقر الكابيتال بعد استسلام رجل هدّد بتفجير قنبلة بمحيطه

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34; تطالب بتنفيذ القرارات العربية والإسلامية والأممية الخاصة بالقدس ومقدساتها

"الخارجية" تطالب بتنفيذ القرارات العربية والإسلامية والأممية الخاصة بالقدس ومقدساتها

إصابة فريق هيئة تسوية الاراضي بالاختناق في اعتداء للاحتلال جنوب الخليل

إصابة فريق هيئة تسوية الاراضي بالاختناق في اعتداء للاحتلال جنوب الخليل

حركة المجاهدين: سندافع عن القدس والمسجد الأقصى حتى آخر قطرة دم فينا

حركة المجاهدين: سندافع عن القدس والمسجد الأقصى حتى آخر قطرة دم فينا

المطران حنا: قمع الاحتلال لحفل تكريم طلبة الثانوية بالعيساوية عمل &#34;عنصري بامتياز&#34;

المطران حنا: قمع الاحتلال لحفل تكريم طلبة الثانوية بالعيساوية عمل "عنصري بامتياز"

حماس: نيران اعتداءات الاحتلال لا تزال تهدد القدس والأقصى

حماس: نيران اعتداءات الاحتلال لا تزال تهدد القدس والأقصى

الخضري يرحب بدعوة أعضاء بالكونغرس لإدارة بايدن الضغط على إسرائيل لرفع الحصار

الخضري يرحب بدعوة أعضاء بالكونغرس لإدارة بايدن الضغط على إسرائيل لرفع الحصار

حركة المقاومة الشعبية في فلسطين تصدر بياناً في الذكرى 52 لإحراق الأقصى

حركة المقاومة الشعبية في فلسطين تصدر بياناً في الذكرى 52 لإحراق الأقصى

تقرير: وزير الجيش يعود لحظيرة الاستيطان ويتراجع عن السماح للفلسطينيين البناء في &#34;ج&#34;

تقرير: وزير الجيش يعود لحظيرة الاستيطان ويتراجع عن السماح للفلسطينيين البناء في "ج"

منوعات

شاهد كيف احتفل تامر حسني بعيد ميلاده مع جمهوره على المسرح

شاهد كيف احتفل تامر حسني بعيد ميلاده مع جمهوره على المسرح

ما حقيقة تعرض منة عرفة للسرقة من مدير أعمالها؟

ما حقيقة تعرض منة عرفة للسرقة من مدير أعمالها؟

ما حقيقة حمل إلهام الفضالة بعد زواجها من شهاب جوهر؟

ما حقيقة حمل إلهام الفضالة بعد زواجها من شهاب جوهر؟

شاهد: نادين نجيم تتصدر الترند بسبب هذا المشهد

شاهد: نادين نجيم تتصدر الترند بسبب هذا المشهد

شاهد: حمو بيكا يهاجم جمهوره &#34;بتقولوا عني جاهل ومش متعلم&#34;

شاهد: حمو بيكا يهاجم جمهوره "بتقولوا عني جاهل ومش متعلم"

شاهد: لجين عمران تثير الجدل بعدد مرات زواجها وارتباطها

شاهد: لجين عمران تثير الجدل بعدد مرات زواجها وارتباطها

شاهد: إبنة أحمد حلمي تطلب منه التوقف عن هذا الفعل

شاهد: إبنة أحمد حلمي تطلب منه التوقف عن هذا الفعل

ما آخر التطورات الصحية لحالة الدكتورة خلود بعد خضوعها لعملية جراحية؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة الدكتورة خلود بعد خضوعها لعملية جراحية؟

شاهد: أحمد الفيشاوي يثير الجدل باستعراضه لتدريباته الرياضية الشاقة

شاهد: أحمد الفيشاوي يثير الجدل باستعراضه لتدريباته الرياضية الشاقة

بعد الجدل الكبير.. شقيق ياسمين عبد العزيز يحسم الجدل حول طلاقها من زوجها

بعد الجدل الكبير.. شقيق ياسمين عبد العزيز يحسم الجدل حول طلاقها من زوجها

عربي

الرئيس التونسي يعفي الكاتب العام لهيئة مكافحة الفساد من منصبه

الرئيس التونسي يعفي الكاتب العام لهيئة مكافحة الفساد من منصبه

العاهل المغربي يبعث رسالة إلى الرئيس الإسرائيلي

العاهل المغربي يبعث رسالة إلى الرئيس الإسرائيلي

سوريا تطالب مجلس الأمن بوقف العدوان الإسرائيلي على أراضيها

سوريا تطالب مجلس الأمن بوقف العدوان الإسرائيلي على أراضيها

صاروخ سوري يلاحق مقاتلة إسرائيلية حتى البحر الميت

صاروخ سوري يلاحق مقاتلة إسرائيلية حتى البحر الميت