دولي

حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) حول العالم

حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) حول العالم
رام الله - دنيا الوطن
أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، التي تعتبر مرجعا لتتبع انتشار فيروس كورونا في العالم، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 210.7 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.4 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 210.783.833، وإجمالي الوفيات 4.413.729.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 627833 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 37.611.752.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 573511 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 20.528.099.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 433589، وإجمالي إصابات 32.358.829.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ 251319 وإجمالي إصابات 3.175.211.

وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 197716، وإجمالي إصابات 2.138.666.

وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 171480، وإجمالي إصابات 6.613.107.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 131805، وإجمالي إصابات 6.459.643.

وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 128683 وإجمالي إصابات 4.471.225.

وفي المرتبة التاسعة كولومبيا بإجمالي وفيات 124023، وإجمالي إصابات 4.883.932.

تلتها في المرتبة العاشرة إندونيسيا، بإجمالي وفيات 123981، وإجمالي إصابات 3.950.304.

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