شؤون فلسطينية

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 22 آب/ أغسطس.

وقالت الوزارة إن السفر للمتبقي من الحافلة الثالثة + الرابعة + الخامسة حتى الرقم (50) من كشف رقم (2021/28)، مشيرة إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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