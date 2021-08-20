جمعية أصحاب شركات البترول تصدر بياناً بخصوص الحادث العرضي لدى شركة نفط غزة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت جمعية أصحاب شركات البترول والغاز، اليوم الجمعة، بياناً توضيحياً بخصوص الحادث العرضي لدى شركة نفط غزة.وتوضح الجمعية للجمهور، بأن ما حدث مساء يوم الخميس الموافق 21/8/2021 هو حادث عرضي في صهريج نقل غاز، نتيجة لخلل فني مفاجئ.وأضافت: كانت الأمور بسيطة وتم السيطرة على الحدث فوراً بفضل خبرة مهندسين وفنيي الشركة وإمكانيات الأمن والسلامة داخل المحطة والشاحنة الناقلة.وتقدمت الجمعية بجزيل الشكر لوزارة الداخلية ومديرية الدفاع المدني لجهودهم المبذولة، و"ندين ونستنكر استغلال بعض الجهات الإعلامية للحادث العرضي وقيامها بالتشهير والتهويل للحادث".