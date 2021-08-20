شؤون فلسطينية

(كان): العمادي يصل للقطاع الشهر المقبل.. والسلطة "غاضبة"

(كان): العمادي يصل للقطاع الشهر المقبل.. والسلطة "غاضبة"
صرف منحة قطرية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان ) الإسرائيلية، بأن الآلية الجديدة للمنحة القطرية تم تخفيضها بمقدار الثلث من حوالي 30 إلى 20 مليون دولار، وهي لا تشمل موظفي حكومة غزة.

وأضافت القناة أنه من المتوقع أن يصل السفير القطري محمد العمادي إلى غزة الشهر المقبل، بينما "السلطة الفلسطينية غاضبة من التوصل للآلية بإشراف الأمم المتحدة وليس بإشرافها".

ووقّعت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ممثلة برئيسها، العمادي، الخميس، مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة ممثلة، بتور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تتضمن آلية توزيع منحة المساعدات القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة.

وقال السفير العمادي، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه: إن صرف المساعدات النقدية للمستفيدين سيتم من خلال الأمم المتحدة وعبر برنامج الغذاء العالمي التابع لها، حيث ستتقاضى نحو 100 ألف أسرة متعففة في محافظات قطاع غزة تلك المساعدات شهريا، بوقع 100 دولار، لكل أسرة نقدا.

وأشار إلى أن اللجنة القطرية ستقوم بتحويل أموال المساعدات قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، على أن يتم البدء بتوزيعها خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

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