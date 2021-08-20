الإعلان عن انطلاق فعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطناجتمع وفد من الحملة الأكاديمية الدولية لإنهاء الاحتلال والضم؛ ضم كلاً من الدكتور رمزي عودة والدكتورة صباح الشخشير والاستاذة ديمة العرقان، مع أ.د يونس عمرو رئيس جامعة القدس المفتوحة، وإتفق الطرفان على التعاون والعمل المشترك لإحياء فعاليات يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي تحييه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، كما اتفق الطرفان على تعزيز فعاليات حماية التعليم الجامعي وذلك ضمن فعاليات حماية التعليم في فلسطين من الهجوم والذي تحييه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 أيلول/سبتمبر من كل عام.وفي إطار الاجتماع، تم التوافق على تنظيم مؤتمر علمي في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، تحت عنوان " التحرر الذاتي للفلسطينيين .. انتاج المعرفة المقاومة" بحيث يتم تشكيل اللجان الضرورية لتنظيم هذه الفعالية مثل اللجان العلمية والتحضيرية والفنية. وبحث المجتمعون الآليات التي تعزز قدرة المؤتمر على الوصول الى أكبر قدر من الدراسات والابحاث الفلسطينية والعربية والدولية والمتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية وأسس المقاومة لتحقيق الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.وأعرب الدكتور رمزي عودة منسق الحملة الاكاديمية عن سعادته للتعاون والتنسيق مع جامعة القدس المفتوحة في تنظيم فعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني، كما أعرب عن سعادته بالتعاون مع الجامعة الأم جامعة منظمة التحرير؛ جامعة القدس المفتوحة، وذلك بهدف المساهمة في فضح ممارسات الاحتلال الاسرائيلي والكشف عن إنتهاكاته ضد حقوق الشعب الفلسطيني. من جانبه، رحب الاستاذ الدكتور يونس عمرو بالتعاون مع الحملة الاكاديمية الدولية مشيراً الى أن أحد اهم أهداف جامعة القدس المفتوحة هو تعزيز الهوية والرواية الفلسطينية النضالية ضد الاحتلال. وأوضح عمرو بأن إنتاج المعرفة العلمية المقاومة لها دور مهم في تعزيز النضال الفلسطيني لاسيما اذا تم ربط هذه المعرفة بالأكاديميين والباحثين من مختلف دول العالم بهدف تشكيل لوبي ضاغط يؤثر على سياسات الدول الاجنبية لصالح القضية الفلسطينية. وفي نهاية اللقاء، تم تسمية الاستاذ الدكتور يونس عمرو أميناً عاماً لمؤتمر التضامن مع الشعب الفلسطيني بإعتباره قامة علمية ونضالية مرموقة على كافة الصعد المحلية والعربية والدولية.