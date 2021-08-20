شؤون فلسطينية

الإعلان عن انطلاق فعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني

الإعلان عن انطلاق فعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع وفد من الحملة الأكاديمية الدولية لإنهاء الاحتلال والضم؛ ضم كلاً من الدكتور رمزي عودة والدكتورة صباح الشخشير والاستاذة ديمة العرقان، مع أ.د يونس عمرو رئيس جامعة القدس المفتوحة، وإتفق الطرفان على التعاون والعمل المشترك لإحياء فعاليات يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي تحييه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، كما اتفق الطرفان على تعزيز فعاليات حماية التعليم الجامعي وذلك ضمن فعاليات حماية التعليم  في فلسطين من الهجوم والذي تحييه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 أيلول/سبتمبر من كل عام.

وفي إطار الاجتماع، تم التوافق على تنظيم مؤتمر علمي  في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، تحت عنوان " التحرر الذاتي للفلسطينيين .. انتاج المعرفة المقاومة" بحيث يتم تشكيل اللجان الضرورية لتنظيم هذه الفعالية مثل  اللجان العلمية والتحضيرية والفنية.  وبحث المجتمعون الآليات التي تعزز قدرة المؤتمر على الوصول الى  أكبر قدر من الدراسات والابحاث الفلسطينية والعربية والدولية  والمتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية وأسس المقاومة لتحقيق الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وأعرب الدكتور رمزي عودة منسق الحملة الاكاديمية عن سعادته للتعاون والتنسيق مع جامعة القدس المفتوحة في تنظيم فعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني، كما أعرب عن سعادته بالتعاون مع الجامعة الأم جامعة منظمة التحرير؛ جامعة القدس المفتوحة، وذلك بهدف المساهمة في فضح ممارسات الاحتلال الاسرائيلي والكشف عن إنتهاكاته ضد حقوق الشعب الفلسطيني. من جانبه، رحب الاستاذ الدكتور يونس عمرو بالتعاون مع الحملة الاكاديمية الدولية مشيراً الى أن أحد اهم أهداف جامعة القدس المفتوحة هو تعزيز الهوية والرواية الفلسطينية النضالية ضد الاحتلال. وأوضح عمرو بأن إنتاج المعرفة العلمية المقاومة لها دور مهم في تعزيز النضال الفلسطيني لاسيما اذا تم ربط هذه المعرفة بالأكاديميين والباحثين من مختلف دول العالم بهدف تشكيل لوبي ضاغط يؤثر على سياسات الدول الاجنبية لصالح القضية الفلسطينية.  وفي نهاية اللقاء، تم تسمية الاستاذ الدكتور يونس عمرو أميناً عاماً لمؤتمر التضامن مع الشعب الفلسطيني بإعتباره قامة علمية ونضالية مرموقة على كافة الصعد المحلية والعربية والدولية.  

 

أخبار ذات صلة

إصابة خمسة مواطنين في حادث سير شرق رام الله

إصابة خمسة مواطنين في حادث سير شرق رام الله

جمعية أصحاب شركات البترول تصدر بياناً بخصوص الحادث العرضي لدى شركة نفط غزة

جمعية أصحاب شركات البترول تصدر بياناً بخصوص الحادث العرضي لدى شركة نفط غزة

(كان): العمادي يصل للقطاع الشهر المقبل.. والسلطة &#34;غاضبة&#34;

(كان): العمادي يصل للقطاع الشهر المقبل.. والسلطة "غاضبة"

&#34;كهرباء غزة&#34; تصدر تنويهاً للمواطنين والصحفيين بشأن الأخبار المتعلقة بالكهرباء

"كهرباء غزة" تصدر تنويهاً للمواطنين والصحفيين بشأن الأخبار المتعلقة بالكهرباء

&#34;النضال الشعبي&#34; تطالب بضرورة عقد اجتماع لمجلس الوزراء بطولكرم لمعالجة قضاياها

"النضال الشعبي" تطالب بضرورة عقد اجتماع لمجلس الوزراء بطولكرم لمعالجة قضاياها

مركزية فتح تجتمع برئاسة الرئيس عباس الثلاثاء المقبل

مركزية فتح تجتمع برئاسة الرئيس عباس الثلاثاء المقبل

&#34;الخارجية&#34;: موافقة روسية على التحاق الطلبة الفلسطينيين بجامعاتهم

"الخارجية": موافقة روسية على التحاق الطلبة الفلسطينيين بجامعاتهم

هيئة الأسرى تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير صمادعة

هيئة الأسرى تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير صمادعة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابة خمسة مواطنين في حادث سير شرق رام الله

إصابة خمسة مواطنين في حادث سير شرق رام الله

جمعية أصحاب شركات البترول تصدر بياناً بخصوص الحادث العرضي لدى شركة نفط غزة

جمعية أصحاب شركات البترول تصدر بياناً بخصوص الحادث العرضي لدى شركة نفط غزة

الإعلان عن انطلاق فعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني

الإعلان عن انطلاق فعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني

&#34;النضال الشعبي&#34; تطالب بضرورة عقد اجتماع لمجلس الوزراء بطولكرم لمعالجة قضاياها

"النضال الشعبي" تطالب بضرورة عقد اجتماع لمجلس الوزراء بطولكرم لمعالجة قضاياها

هيئة الأسرى تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير صمادعة

هيئة الأسرى تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير صمادعة

الأسيران الدراويش والطردي يعلقان إضرابهما المفتوح عن الطعام

الأسيران الدراويش والطردي يعلقان إضرابهما المفتوح عن الطعام

الحساينة: من جديد يُدهش المقدسيون العالم بزحفهم للصلاة في الأقصى

الحساينة: من جديد يُدهش المقدسيون العالم بزحفهم للصلاة في الأقصى

النضال الشعبي: حكومة الاحتلال تستثمر الزمن وتعمل على تغيير الحقائق في القدس

النضال الشعبي: حكومة الاحتلال تستثمر الزمن وتعمل على تغيير الحقائق في القدس

منوعات

شاهد: الظهور الأول لطليق سميرة سعيد مع ابنهما شادي يثير الجدل

شاهد: الظهور الأول لطليق سميرة سعيد مع ابنهما شادي يثير الجدل

شاهد: منى زكي تفجر مفاجأة لجمهورها مع إسعاد يونس

شاهد: منى زكي تفجر مفاجأة لجمهورها مع إسعاد يونس

شاهد كيف سخر أحمد حلمي من كريم عبد العزيز بيوم ميلاده

شاهد كيف سخر أحمد حلمي من كريم عبد العزيز بيوم ميلاده

هنيدي يثير الجدل &#34;كنت أنتظر مكالمة من وزير التربية وفوجئت بمكالمة صادمة&#34;

هنيدي يثير الجدل "كنت أنتظر مكالمة من وزير التربية وفوجئت بمكالمة صادمة"

ما حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس (كورونا)؟

ما حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس (كورونا)؟

شاهد: الظهور الأول لنيللي كريم من شهر عسلها في نيويورك

شاهد: الظهور الأول لنيللي كريم من شهر عسلها في نيويورك

شاهد: لقاء الخميسي تهاجم جمهورها وتدافع عن زوجها &#34;زمن قلة الأدب&#34;

شاهد: لقاء الخميسي تهاجم جمهورها وتدافع عن زوجها "زمن قلة الأدب"

هل استخدم محمد رمضان سلاح آلي في كليبه الجديد؟

هل استخدم محمد رمضان سلاح آلي في كليبه الجديد؟

ما حقيقة انفصال أحمد العوضي عن ياسمين عبدالعزيز؟

ما حقيقة انفصال أحمد العوضي عن ياسمين عبدالعزيز؟

شاهد: التعليق الأول للراقصة دينا بعد ظهورها بالحجاب والعباءة

شاهد: التعليق الأول للراقصة دينا بعد ظهورها بالحجاب والعباءة

عربي

الرئيس التونسي يعفي الكاتب العام لهيئة مكافحة الفساد من منصبه

الرئيس التونسي يعفي الكاتب العام لهيئة مكافحة الفساد من منصبه

العاهل المغربي يبعث رسالة إلى الرئيس الإسرائيلي

العاهل المغربي يبعث رسالة إلى الرئيس الإسرائيلي

سوريا تطالب مجلس الأمن بوقف العدوان الإسرائيلي على أراضيها

سوريا تطالب مجلس الأمن بوقف العدوان الإسرائيلي على أراضيها

صاروخ سوري يلاحق مقاتلة إسرائيلية حتى البحر الميت

صاروخ سوري يلاحق مقاتلة إسرائيلية حتى البحر الميت