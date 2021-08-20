"النضال الشعبي" تطالب بضرورة عقد اجتماع لمجلس الوزراء بطولكرم لمعالجة قضاياها



وأكد محمد علوش عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خلال مشاركته في عدة لقاءات جماهيرية وإعلامية بأن مشكلة الكهرباء مشكلة يزداد تعقيدها يوماً بعد يوم وعلى سلطة الطاقة الفلسطينية الاسراع في معالجة هذا الامر وعدم تضييع المزيد من الوقت حيث ينتظر المجتمع الكرمي حلولاً عاجلة وواقعية وملموسة .



وأضاف علوش ان هناك مواقف ناضجة من قبل كافة القوى والفعاليات والمؤسسات الكرمية وهناك جهود تبذل على كافة المستويات للضغط على جهات الاختصاص وكافة الجهات ذات العلاقة لمعالجة قضايا المحافظة ، مجدداً التأكيد بأن الفعاليات المطلبية ستستمر وبمشاركة كافة مكونات محافظة طولكرم لإسماع صوت طولكرم لكافة المسؤولين .



وشدد علوش على اهمية استجابة مجلس الوزراء لكافة القضايا المتعلقة بتحسين الخدمات التعليمية والصحية وبخاصة وان القطاع الصحي في طولكرم يحتاج الى التطوير وتوفير كافة الامكانيات لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين ، مطالباً بانجاز كافة الترتيبات لبدء عمل "مستشفى عتيل الحكومي" ليكون رافداً أساسياً للخدمة الطبية الى جانب "مستشفى الشهيد ثابت ثابت" الذي يحتاج الى امكانيات اضافية لتمكينه من توفير الخدمات الاستشفائية للمواطنين بمختلف المجالات باعتبار ذلك حقاً أساسياً للمواطنين الكرميين .



ووجه علوش التحية والتقدير لكافة التحركات الشعبية والشبابية والمؤسساتية التي تؤكد على المطالب العادلة والمشروعة لطولكرم لتعزيز صمود أهلها وتلبية متطلباتهم الحياتية التي ينبغي توفيرها لكافة المواطنين باعتبارها حقوقاً أساسية .







رام الله - دنيا الوطنطالبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بضرورة استجابة مجلس الوزراء الفلسطيني لنداءات قوى وفعاليات وأهالي محافظة طولكرم وعقد اجتماع استثنائي للمجلس في مدينة طولكرم ليكون على جدول اعماله كافة القضايا العالقة التي تهم المحافظة على صعيد معالجة وتلبية كافة القضايا الخدماتية والصحية والتعليمية وتقديم الايجابيات الواضحة والصريحة والعملية لمشكلة الكهرباء التي باتت من أكبر معوقات عملية التنمية والازدهار الاقتصادي في ظل عدم كفاية القدرة الكهربائية على تلبية احتياجات المحافظة.