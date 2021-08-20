الرئيس التونسي يعفي الكاتب العام لهيئة مكافحة الفساد من منصبه

رام الله - دنيا الوطنأعفى الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الكاتب العام لهيئة مكافحة الفساد من منصبه، وفق ما نقلت قناة (العربية).وبحسب إعلام محلي، فإن "المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، أمر في وقت سابق الجمعة بإخلاء مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من موظفيها وسط حضور أمني وبحضور والي تونس الشادلي بوعلاق".ولم توضح وزارة الداخلية على الفور أسباب قرار إخلاء مقر الهيئة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).وأكدت المنظمة "أهمية حماية الملفات المودعة لدى الهيئة.. لما تحتويه من معطيات حساسة ومعلومات شخصية (تصاريح بالممتلكات والمكاسب، وشكاوى وتبليغات عن الفساد)".واعتبرت أن "كل محاولة للمس بهذه المعطيات تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون".كما شددت على وجوب أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية هوية المبلغين عن الفساد الذين قاموا بإيداع ملفات لدى مصالح الهيئة.