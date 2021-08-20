مركزية فتح تجتمع برئاسة الرئيس عباس الثلاثاء المقبل

يأتي ذلك في وقت يتم فيه الحديث عن تعديل وزاري مرتقب، ستشهده حكومة رئيس الوزراء، د.محمد اشتية، حيث كان من المقرر أن يجرى التعديل أمس الخميس، على أن يتم حلف اليمين أمام الرئيس عباس اليوم الجمعة، قبل أن يتم تأجيل التعديل، وفق ما قال مسؤول الإعلام في مكتب التعبئة والتنظيم بحركة فتح، منير الجاغوب عبر صفحته على(فيسبوك).





وقال الجاغوب، مساء الخميس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "تأجيل التعديل".





يأتي ذلك في إشارة من الجاغوب على تأجيل التعديل الوزاري الذي كان من المقرر أن يجرى رسمياً اليوم، على أن يتم حلف اليمين أمام الرئيس عباس غداً الجمعة.





ونشر الجاغوب أول أمس الأربعاء، عبر صفحته على (فيسبوك)، تفاصيل التعديل الحكومي، في حكومة رئيس الوزراء، د.محمد اشتية وموعد حلف اليمين.



