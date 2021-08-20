شؤون فلسطينية

"الخارجية": موافقة روسية على التحاق الطلبة الفلسطينيين بجامعاتهم

"الخارجية": موافقة روسية على التحاق الطلبة الفلسطينيين بجامعاتهم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، إن الجهات الروسية المختصة أبلغت سفارة دولة فلسطين في موسكو، بموافقة لجنة الطوارئ الروسية مبدئيًا على عودة الطلبة الأجانب لاستكمال دراستهم في الجامعات الروسية، مضيفةً أن الترتيبات الفنية وقواعد وشروط العودة ستصدر خلال الأسبوع المقبل.

وأكد مستشار وزير الخارجية، السفير أحمد الديك، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن سفارة دولة فلسطين في موسكو بذلت جهودًا كبيرة وتابعت هذا الموضوع منذ بداية جائحة (كورونا)، لتأمين التحاق الطلبة الفلسطينيين بدراستهم في روسيا، وحصلت على الموافقة المبدئية لذلك.

وأشار إلى أنها تتابع مع وزارة الخارجية الروسية والجهات المختصة لاستكمال معرفة التفاصيل المتعلقة بعودتهم، وعندها ستقوم الوزارة بالإعلان عن كامل هذه التفاصيل.

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