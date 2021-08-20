دولي

إسرائيل: تفاؤل حذر حيال تراجع حالات (كورونا) الخطيرة

إسرائيل: تفاؤل حذر حيال تراجع حالات (كورونا) الخطيرة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعربت رئيسة خدمات صحة الجمهور في وزارة الصحة الإسرائيلية، شارون ألروعي برايس، عن تفاؤلها الحذر حيال تراجع حالات (كورونا) الخطيرة. 

وقالت إنه سيتم توسيع رقعة إعطاء الجرعة الثالثة لفئات عمرية إضافية خلال اسابيع، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وفي سياق مقابلة مع (القناة 12) دعت ألروعي برايس، الى اجراء الفحص المستضد للتلاميذ لتحديد الاستجابة المناعية لديهم مع قرب افتتاح السنة الدراسية.

واكتشفت في إسرائيل حوالي 4800 إصابة بفيروس (كورونا) منذ منتصف الليلة الماضية وحتى السادسة من مساء اليوم. 

ويُستدل من بيانات وزارة الصحة ان الحالات المرضية النشطة تبلغ 63560.

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