أردوغان: لدينا 300 ألف مهاجر أفغاني ومستعدون للتباحث مع طالبان

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، استضافة بلاده نحو 300 ألف مهاجر أفغاني، مبديا الاستعداد للتباحث مع حركة "طالبان".وقال، في تصريح صحفي عقب صلاة الجمعة بإسطنبول، "لدينا حاليا 300 ألف مهاجر أفغاني"، مضيفا:: "يمكننا إجراء مباحثات مع طالبان إذا لزم الأمر، فهناك حقائق على الأرض، وعندما يُطرق بابنا سنفتحه"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).وأشار إلى أن الوضع في أفغانستان مستمر منذ أكثر من 20 عاما، مؤكدا أن العالمين الغربي والإسلامي لم يظهرا الاهتمام اللازم بأفغانستان خلال تلك الفترة.وشدد الرئيس التركي على أن روسيا والولايات المتحدة لم تظهرا النهج الصحيح خلال تدخلهما في أفغانستان، لافتاً إلى أن تركيا قدمت المساعدات للبنية التحتية والفوقية في أفغانستان بكل ما تملك، وتواصل بذل الجهود اللازمة.وبيّن أن مقاربة الدول الأخرى في أفغانستان تقتصر على التدخل العسكري وتقديم السلاح فقط.