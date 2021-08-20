ألمانيا: بدء الموجة الرابعة لـ (كورونا) والفئات العمرية الأصغر باتت أكثر تضرراً

رام الله - دنيا الوطنأفاد أحدث تقرير صادر عن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها، بأن الموجة الرابعة من الإصابات بفيروس (كورونا) قد بدأت بالفعل في ألمانيا.وفي تقريره الصادر أمس الخميس، تشير الأرقام إلى ارتفاع نسبة العيّنات الإيجابية بين اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) في المعامل من 4 إلى 6 % حتى منتصف آب/ أغسطس. بينما يظهر التقرير أن الفئات العمرية الأصغر باتت أكثر تضرراً من العدوى.وجاء في تقرير المعهد الحكومي الألماني: "يظهر هذا الآن بوضوح بداية الموجة الرابعة، التي تكتسب زخما، لا سيما بسبب العدوى بين الشباب البالغين".وشهد معدل الإصابة في ألمانيا زيادة منذ بداية شهر تموز/ يوليو الماضي لدى الفئة العمرية ما بين عشر إلى (49 عاماً).يذكر أنه ومنذ بداية فصل الصيف، تسيطر سلالة دلتا الأكثر عدوى على المشهد الوبائي بواقع 99% من الحالات النشطة.