الهدوء يعود إلى مقر الكابيتال بعد استسلام رجل هدّد بتفجير قنبلة بمحيطه

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة الأميركية أنّها لم تعثر على أيّ قنبلة في السيارة التي ركنها صاحبها قرب مبنى مجلس الشيوخ (كابيتال)، في واشنطن وهدّد بتفجيرها قبل أن يستسلم.وقالت الشرطة: إنّ المشتبه به الذي استسلم من تلقاء نفسه بعيد الظهر في ختام مفاوضات شاقة مع الشرطة يدعى فلويد راي روزبيري (49 عاماً)، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).وصرّح قائد شرطة الكونغرس توماس مانغر خلال مؤتمر صحافي أنّ المشتبه به "خرج من سيارته وسلّم نفسه" ووُضع "قيد التوقيف بلا حوادث". فيما بثّت شبكة (إن بي سي) مشاهد ظهر فيها روزنبيري خارجاً من سيارته رافعاً ذراعيه قبل أن يجثو أرضاً ويزحف باتّجاه الشرطة.