بوتين: سيطرة طالبان على معظم أراضي أفغانستان واقع يجب أخذه بالاعتبار لمنع انهيار أفغانستان

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن سيطرة طالبان على معظم أراضي أفغانستان واقع يجب أخذه في الاعتبار لمنع انهيار الدولة الأفغانية.





وانتقد بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في موسكو، السياسة الغربية "غير المسؤولة" التي تسعى "لفرض قيم خارجية" على الأفغان.





رام الله - دنيا الوطنودعا بوتين، إلى منع "انهيار" أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان عليها، وعدم السماح "للإرهابيين" بمغادرة البلد ولا سيما عبر الادعاء أنهم لاجئون، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).