هيئة الأسرى تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير صمادعة

رام الله - دنيا الوطنحملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مساء اليوم الجمعة، حكومة الإحتلال وإدارة سجن عوفر المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير حسني صمادعة من مخيم الجلزون والمعتقل منذ عام 15 عاماً، بعد خضوعه لعملية جراحية لإزالة الحصوة من المرارة.وأوضحت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأسير صمادعة نقل أمس الى مستشفى "شعاري تسيدك"، بعد معاناته من أوجاع وآلام كبيرة وصعبة، وأنه كان في مرحلة حرجة.وطالبت الهيئة المؤسسات الحقوقية والإنسانية زيارة الأسير صمادعة فوراً في المستشفى، والاطلاع على حالته الصحية والعلاج المقدم له.