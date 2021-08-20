الأسيران الدراويش والطردي يعلقان إضرابهما المفتوح عن الطعام

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الجمعة، أن الأسيران رأفت الدراويش وطه الطردي علقا إضرابهما المفتوح عن الطعام مساء أمس الخميس.وأوضحت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأسير الدراويش علق إضرابه بعد التوصل لاتفاق مع إدارة السجون للإفراج عنه يوم 7/12/2021، في حين علق الأسير الطردي إضرابه، والذي كان يخوضه إسناداً لإخوانه ورفاقه المضربين ضد سياسة الاعتقال الإداري، بسبب تدهور وضعه الصحي ومعاناته من أوجاع وآلام في الكولون.