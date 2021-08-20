المطران حنا: نرفض اتهام الفلسطينيين والتحريض عليهم وكأنهم يقفون وراء حرائق جبال القدس



وقال المطران حنا: ان الحرائق التي اشتعلت في محيط مدينة القدس جعلتنا جميعا نشعر بالألم والحزن على هذه المشاهد المؤسفة والمروعة واعتقد بأن كل انسان عنده قيم أخلاقية او إنسانية لا يمكنه الا ان يشعر بالألم وهو يشاهد هذه الحرائق الملتهبة سواء كانت في بلادنا ام في غيرها من البلدان.



وتابع: بأن اتهام الفلسطينيين بهذه الحرائق انما هو ظلم لا بل العكس هو الصحيح فإن اطفائيات فلسطينية أتت لكي تطفئ هذه النيران الملتهبة.



وتابع: بأن التحريض على الفلسطينيين امر مرفوض ومستنكر من قبلنا جملة وتفصيلا واذا ما كانت هذه الحرائق متعمدة ومن أي جهة كانت او من أي طرف كان فهي مرفوضة ومستنكرة من قبلنا جملة وتفصيلا ، أما كيل الاتهامات جزافا دون أي دليل فهذا امر لا يمكن القبول به على الاطلاق.

وشدد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن هذا التحريض يمكن اعتباره عنصريا بامتياز لا سيما اننا لا نعرف حتى الان ما هي أسباب هذه الحرائق وهل هي متعمدة او غير ذلك.