شؤون فلسطينية

المطران حنا: نرفض اتهام الفلسطينيين والتحريض عليهم وكأنهم يقفون وراء حرائق جبال القدس

رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم، بأننا نرفض اتهام الفلسطينيين بإشعال الحرائق في محيط مدينة القدس والتحريض عليهم من قبل بعض المستوطنين المتطرفين.

وشدد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن هذا التحريض يمكن اعتباره عنصريا بامتياز لا سيما اننا لا نعرف حتى الان ما هي أسباب هذه الحرائق وهل هي متعمدة او غير ذلك.

وقال المطران حنا: ان الحرائق التي اشتعلت في محيط مدينة القدس جعلتنا جميعا نشعر بالألم والحزن على هذه المشاهد المؤسفة والمروعة واعتقد بأن كل انسان عنده قيم أخلاقية او إنسانية لا يمكنه الا ان يشعر بالألم وهو يشاهد هذه الحرائق الملتهبة سواء كانت في بلادنا ام في غيرها من البلدان.

وتابع: بأن اتهام الفلسطينيين بهذه الحرائق انما هو ظلم لا بل العكس هو الصحيح فإن اطفائيات فلسطينية أتت لكي تطفئ هذه النيران الملتهبة.

وتابع: بأن التحريض على الفلسطينيين امر مرفوض ومستنكر من قبلنا جملة وتفصيلا واذا ما كانت هذه الحرائق متعمدة ومن أي جهة كانت او من أي طرف كان فهي مرفوضة ومستنكرة من قبلنا جملة وتفصيلا ، أما كيل الاتهامات جزافا دون أي دليل فهذا امر لا يمكن القبول به على الاطلاق.

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