الحساينة: من جديد يُدهش المقدسيون العالم بزحفهم للصلاة في الأقصى

رام الله - دنيا الوطنوجّه عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، د. يوسف الحساينة، التحية للمقدسيين وللجماهير التي أمت صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى.وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "من جديد يُدهش المقدسيون والمرابطون العالم والكيان الغاصب، بالزحف المبارك للصلاة في المسجد الأقصى المبارك، رغم كل إجراءات العزل والقهر التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم للحيلولة دونهم، ودون مسجدهم الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من عقيدتهم وانتمائهم لهذه البقعة المقدسة من الأرض".وأضاف "التحية كل التحية للمرابطين والمرابطات فى ساحات الأقصى المبارك، التحية كل التحية لخمسة وأربعين ألفاً من المصلين الذين أمّوا اليوم باحات وساحات المسجد الأقصى المبارك، ليؤكدوا من جديد على هويته الإسلامية والعربية والفلسطينية رغم أنف المطبعين والصهاينة ومن دار في فلكهم'.وشدد الحساينة على أن القدس وأقصاها وأزقتها وحواريها وحجارتها، ستبقى قبلة الأحرار ومهوى أفئدة الثائرين على مرّ السنين.