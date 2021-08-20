الرعاية اﻷولية بغزة: لدينا 85 حالة حرجة وخطيرة وهذا الرقم يُعدُّ "خطيراً"

رام الله - دنيا الوطنقال د. مجدي ضهير، نائب مدير عام الرعاية الأولية لشؤون الصحة العامة في وزارة الصحة، بغزة، إن قطاع غزة الآن دخل الموجة الثالثة من جائحة (كورونا)، مشيراً إلى أنه "حالياً نعيش في هذه الموجة بعدما كنا في حالة استقرار حتى منتصف شهر تموز/يوليو.وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى)، بأن هناك زيادة بالإصابات بفيروس (كورونا)، حيث بدأت بشكل متسارع خلال الأسبوعين الماضيين.وشدد ضهير على أننا "لا نستطيع أن نشخص كل الحالات الموجودة في المجتمع؛ لأننا نقوم بفحص الحالات التي تصل إلى المستشفيات والرعايات الطبية الأولية والتي تظهر عليها الأعراض".وتابع: "لدينا ارتفاع في نسبة الإصابات الموجبة وقد وصلنا إلى 25% من مجمل الفحوصات التي نجريها"، مشيراً إلى أن أعداد الحالات الموجودة في المستشفيات تضاعفت ثلاث مرات، و"لدينا 85 حالة حرجة وخطيرة، وهذا الرقم يُعدُ خطيراً".