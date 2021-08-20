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جيش الاحتلال: صاروخ مضاد أطلقه السوريون الليلة الماضية على طائرات سلاح الجو

جيش الاحتلال: صاروخ مضاد أطلقه السوريون الليلة الماضية على طائرات سلاح الجو
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، إن صاروخاً مضاداً أطلقه السوريون على طائرات سلاح الجو التي شنت غارات في محيط دمشق الليلة الماضية.

وقال الصحفي الإسرائيلي، أور هيلار: "في الجيش قدّروا أن صاروخاً مضاداً أطلقه السوريون الليلة الماضية على طائرات سلاح الجو التي هاجمت سوريا، وانفجر على ما يبدو في أجواء منطقة البحر الميت".

وأضاف: "يتم فحص ما إذا كانت شظايا الصاروخ سقطت في الأردن، حيث لم يتم تفعيل صفارات الإنذار ولم تقع أضرار أو إصابات".

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، في وقت متأخر من مساء الخميس، إن الدفاعات الجوية للجيش السوري، تصدت لـ "أهداف معادية في سماء دمشق".

ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري، قوله "حوالي الساعة 23،03 من مساء اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ومحيط مدينة حمص".

وأضاف: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، ويتم الآن تدقيق نتائج العدوان".

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