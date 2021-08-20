مواجهات وإصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

رام الله - دنيا الوطنأصيب عشرات المواطنين بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما والتي انطلقت تنديدا باستمرار اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين بحق شعبنا في مختلف المحافظات.وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي ان مواجهات عنيفة اندلعت مع جيش الاحتلال بعد انطلاق المسيرة استخدم فيها الشبان الحجارة وأشعلوا عشرات الإطارات المطاطية قرب مستعمرة قدوميم ،فيما رد الجنود بإطلاق قنابل الغاز والأعيرة المعدنية مما ادى لوقوع عشرات الإصابات بالاختناق عولجت ميدانيا.وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة المئات من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية للوحدة الوطنية الميدانية وتصعيد المقاومة الشعبية في كل محافظات الوطن.وفي ذات السياق أفادت مصادر محلية ان جيش الاحتلال اقتحم البلدة منتصف ليلة امس وأطلق قنابل صوت بكثافة بشكل عشوائي بهدف خلق حالة إرباك بين صفوف المواطنين خاصة النساء والأطفال، مشيرة ذات المصادر الى ان ذلك يندرج في سياق العقوبات الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال بحق سكان البلدة ردا على استمرار مسيرتهم الأسبوعية.