العاهل المغربي يبعث رسالة إلى الرئيس الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنبعث العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، برسالة إلى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، عبر فيها عن أمله بأن تشجّع العلاقات المغربية الإسرائيلية مسار السلام في المنطقة.وذكرت الرئاسة الإسرائيلية أن الملك محمد السادس قد عبَّر عن سعادته بالخطوات التي اتخذها الرئيس الإسرائيلي، والتي هدفت إلى تجديد العلاقات بين البلدين، وهي العلاقات التي ستساهم في خيار السلام في المنطقة.ويشار إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، قد افتتح، في الثالث عشر من الشهر الجاري، في العاصمة المغربية، الرباط، مكتب اتصال بمثابة ممثلية دبلوماسية لبلاده، تنفيذا للاتفاق الثلاثي بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، الموقع في 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.ولم يحضر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مراسم افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي، وحضر بدلا عنه الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، محسن الجزولي، الذي مثّل الجانب المغربي في هذه المراسم.واختير حي الرياض وهو أحد أرقى أحياء العاصمة المغربية الرباط، لاحتضان مقر مكتب الاتصال الإسرائيلي، الذي تم افتتاحه في أعقاب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب، وفق الاتفاق الموقع أواخر العام الماضي.