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فلسطين: وفاة و1026 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: وفاة و1026 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة و1026 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و293 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس إن الوفاة الجديدة سجلت في مدينة أريحا.

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 39، طولكرم 80، نابلس 194، رام الله والبيرة 66، سلفيت 15، طوباس 12، جنين 28، ضواحي القدس 2، بيت لحم 5، الخليل 14، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 504، مدينة القدس 66".

وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 7، طولكرم 10، نابلس 34، رام الله والبيرة 15، طوباس 20، جنين 19، ضواحي القدس 2، بيت لحم 4، الخليل 3، قطاع غزة 100، مدينة القدس 79".

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 31 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 71 مريضاً، بينهم 3 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 692,651  بينهم 436,410 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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