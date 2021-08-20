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صحيفة: صاروخ سوري لاحق مقاتلة إسرائيلية حتى حدود الأردن

صحيفة: صاروخ سوري لاحق مقاتلة إسرائيلية حتى حدود الأردن
منظومة S200 روسية الصنع (أرشيفية)
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن صاروخاً أطلقته قوات الدفاع الجوي السوري، من نوع SA-5، لاحق طائرة حربية إسرائيلية كانت تحلق في سماء سوريا.

وأضافت الصحيفة، أن الصاروخ التابع لمنظومة الدفاع الجوي روسية الصنع S-200 لاحق الطائرة الإسرائيلية، وانفجر قرب الحدود مع الأردن.

وشنت طائرات الاحتلال المقاتلة، غارات على أهداف سورية في محيط العاصمة دمشق، مساء أمس الخميس، وتصدت الدفاعات الجوية السورية للهجوم.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس، إن الدفاعات الجوية للجيش السوري، تصدت لـ "أهداف معادية في سماء دمشق".

ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري، قوله "حوالي الساعة 23،03 من مساء اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ومحيط مدينة حمص".

وأضاف: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، ويتم الآن تدقيق نتائج العدوان".

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