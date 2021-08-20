الصحة بغزة: لا وفيات و504 إصابة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، تسجيل 504 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع خلال 24 ساعة الماضية.وقال الوزارة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة منه، إنها أجرت 2094 فحصاً مخبرياً، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليبقى إجمالي عدد الوفيات عند 1115 حالة وفاة.وأضافت الوزارة، أنها سجلت تعافي 100 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 115747 حالة، فيما وصل الإجمالي التراكمي للمصابين إلى 120968 إصابة، ووصل عدد الحالات النشطة إلى 4106 حالة.وبينت الوزارة، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 136 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة والحرجة 85 حالة.أما فيما يتعلق بالتطعيمات، قالت الوزارة، إن إجمالي الجرعات التي وصلت إلى القطاع بلغ 336300 جرعة، وبلغ إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 130056 شخص.