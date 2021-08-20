مصر تتطلع لإحياء عملية السلام خلال زيارة محتملة لبينيت إلى القاهرة



التطورات جاءت بعد زيارة قام بها رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل إلى إسرائيل، اجتمع خلالها مع رئيس الحكومة نفتالي بنيت ووزير الأمن بيني غانتس.



وأكدت (كان) أنه في إطار الاتصالات بين إسرائيل وغزة بخصوص عدة قضايا، وبعد زيارة كامل، خرجت بعثة أمنية من إسرائيل، إلى شرم الشيخ، تضم ضابطاً كبيراً في الجيش الإسرائيلي. وتزامن ذلك مع إعلان مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أنه سيقوم بتخفيض درجة تحذير السفر إلى شواطئ سيناء من درجة 1 إلى 3. لكن التحذير إلى شمال سيناء بقي كما هو. وهذه هي المرة الأولى التي يتم بها تخفيض درجة التحذير منذ 20 عاماً.



وتقدر وسائل إعلام إسرائيلية أن زيارة كامل وخروج وفد إسرائيلي إلى شرم الشيخ، سيدفع قدماً بجهود التهدئة وسيمنع تصعيداً قررته الفصائل الفلسطينية، وهو أحد أهداف زيارة كامل كذلك.





رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (الشرق الأوسط) السعودية، صباح الجمعة، إن مصر تتطلع لحدوث اختراق في جهود إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، خلال زيارة محتملة لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى القاهرة، في الفترة المقبلة.وبحسب الصحيفة، فإن المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة الإسرائيلية أعلن في بيان صحفي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعا بينيت، إلى القيام بزيارة رسمية إلى مصر.وجاءت دعوة الرئيس المصري على هامش لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية مع رئيس جهاز المخابرات المصري عباس كامل، الأربعاء، في القدس.من جانبه قال السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن تصعيد مستوى اللقاءات بين المسؤولين في مصر وإسرائيل، الذي لم ينقطع طوال الفترة الماضية خاصةً على الصعيد الأمني، ليصل إلى مستوى عقد قمة، يعني "إمكانية الوصول إلى تفاهمات حقيقية ملموسة في عدة قضايا، وعلى رأسها استئناف مفاوضات السلام وفق حل الدولتين".وقال رخا لـ (الشرق الأوسط)، إن مصر حققت شوطا كبيرا في جهودها للوصول إلى حل للمسائل العالقة، على عدة مستويات، الأول وهو المتعلق بتثبيت الهدنة بين حركات المقاومة وإسرائيل، وإعادة إعمار غزة، وكذلك مشكلة الأسرى ونقل البضائع، وعملية المرور، وغيرها من القضايا اليومية. والثاني، وفق الدبلوماسي المصري، يتعلق بإطلاق عملية جدية لمفاوضات السلام، توافقاً لحل الدولتين، وأن تكون بجدول أعمال محدد وسقف زمني واضح.وتعد زيارة بنيت المحتملة أول زيارة لمسؤول إسرائيلي إلى مصر منذ العام 2010، عندما استقبل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك نظيره الإسرائيلي آنذاك شمعون بيريز.وكان بنيت بحث مع عباس "الجوانب الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية للعلاقات الإسرائيلية المصرية، إضافة إلى الوساطة المصرية في الوضع الأمني في قطاع غزة".وجاءت زيارة كامل إلى تل أبيب ورام الله في إطار الجهود المصرية لتحقيق تهدئة طويلة الأمد بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.ويرى السفير رخا أن الوصول إلى تفاهمات حقيقية مع إسرائيل وإطلاق مفاوضات السلام، يتطلب بجانب إرادة إسرائيلية حقيقية للسلام، رغبة أميركية واضحة لإنجاز هذه الخطوة، مشيرا إلى إمكانية أن تضغط الإدارة الأميركية الجديدة للوصول إلى حل شامل خلال الفترة الأولى للرئيس جو بايدن، الذي قد لا يستمر فترتين، في ظل الصراع مع الجمهوريين.في هذه الأثناء قال مسؤول أمني إسرائيلي لهيئة البث الرسمية (كان)، إنه سيتم خلال الأيام القادمة، استكمال آلية تحويل الأموال القطرية، في محاولة لتبريد التوتر مع قطاع غزة.